PS5 supera en ventas a la histórica PS3 en Estados Unidos

El 2025 se convirtió en uno de los mejores años para la PlayStation 5 (PS5) en cuanto a ventas se refiere, pues su nivel de popularidad que tanto que logró destronar a la história PS3 en este tipo de números a lo largo del mes pasado, lo cual habla del impacto de la consola para con las nuevas generaciones.

Si bien en estos momentos Sony se ha vuelto tendencia por los nuevos avances que ha mostrado respecto a la PlayStation 6, la realidad es que lo hecho por la PS5 ha superado por completo las expectativas, pues en estos momentos su rendimiento ya hizo que superara en ventas a la PS3.

¿Cómo superó la PS5 a la PS3 en ventas dentro de Estados Unidos?

Diversos medios nacionales e internacionales han dado a conocer que, durante los meses de agosto y septiembre, la PlayStation 5 se convirtió en una consola cuyas ventas superan las 80 millones de unidades, una cifra que se vuelve llamativa considerando lo que arrastra detrás de ella.

Con este número de ventas, la PS3 puede presumir haber registrado un nuevo hito, el cual es superar a la histórica PS3, la cual es considerada por muchos expertos la mejor consola de Sony de todos los tiempos pero que, sin embargo, no pudo mantener este prestigioso registro ante su rival de casa.

¿Estados Unidos es el mercado más importante para la PS5?

Según informa Mar Piscatella en Circana, la PS5, con registros de agosto y septiembre 2025, involucran alrededor de 30 millones de ventas en los Estados Unidos, un logro que hasta el momento ha alcanzado a pesar de tener solo cinco años en el mercado y que tiene más ventas que la PS3.

Pese a esto, la PS5 aún se mantiene lejos de la PlayStation 2, la cual sigue siendo la consola más vendida de la historia con alrededor de 160 millones de unidades. En el segundo lugar aparece la PS4 con 117,20 millones, mientras que el top 3 lo cierra la PS original con 102 para, después, darle paso a la PS5 y sus 80 millones de copias.