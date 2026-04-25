Puebla vs Querétaro: Alineaciones CONFIRMADAS del partido de la Jornada 17 del Clausura 2026

Con ambos equipos eliminados del Clausura 2026, Puebla y Querétaro buscarán cerrar de la mejor manera este semestre en la Liga BBVA MX, en el ya tradicional Viernes Botanero.

Puebla tiene el peso de cerrar el Clausura 2026 con un triunfo ante su afición. Con 13 puntos en la posición 17, los dirigidos por Albert Espigares López terminan el torneo con un registro de tres partidos ganados, cuatro empatados y nueve perdidos. Con la mira puesta en la próxima temporada, Puebla se despide sin Liguilla en este torneo.

De igual manera, los Gallos Blancos de Querétaro, ubicados en la posición 14 con 17 puntos, se despiden de este Clausura 2026 con un registro de tres partidos ganados, ocho empatados y cinco perdidos. Los dirigidos por Esteban González cerraron de buena forma el torneo al vencer a Tigres, Necaxa y empatar contra Cruz Azul; sin embargo, por la combinación de resultados, se quedaron sin aspiraciones de Liguilla y buscarán cerrar con un triunfo.

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Alineaciones del partido de la Jornada 17 del Clausura 2026 entre Puebla y Querétaro

Club Puebla saltará a la cancha con Ricardo Gutiérrez (#28) en la portería; Juan Vargas (#4) y Nicolás Díaz (#6) en la defensa; Fernando Monárrez (#7), Iker Moreno (#12), Alonso Ramírez (#16), Pablo Gamarra (#18) y Alejandro Organista (#24) en el mediocampo; mientras que Brayan Garnica (#27), Emiliano Gómez (#11) y Esteban Lozano (#17) comandarán el ataque.

Por su parte, Querétaro iniciará con José Hernández (#1) bajo los tres palos; Lucas Abascia (#2), Diego Reyes (#9), Bayron Duarte (#22), Daniel Parra (#27) y Juan Cázares (#190) en zona defensiva; Carlo García (#4), Santiago Homenchenko (#6) y Jean Unjanque (#14) en el mediocampo; dejando al frente a Ali Ávila (#31) y Mateo Coronel (#37) como los encargados del gol.

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¿Dónde ver en vivo y gratis el Puebla vs Querétaro?

En el último Viernes Botanero del Clausura 2026, sigue la transmisión del partido de la Jornada 17 a través de la señal de TV Azteca. Podrás verlo por televisión abierta en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México) por el Canal 7. También estará disponible por internet a través del sitio oficial y la app de Azteca Deportes, con los mejores narradores, comentaristas y reporteros desde cancha de México.

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Pronóstico del último Viernes Botanero del Clausura 2026

De acuerdo con un modelo de inteligencia artificial especializado en estadísticas de la Liga MX, Puebla y Querétaro protagonizarían un partido cerrado en la Jornada 17, con ambos equipos ya eliminados y sin posibilidades de Liguilla.

Puebla buscará despedirse de su afición con un triunfo en el Estadio Cuauhtémoc, aunque su irregularidad defensiva ha sido una constante durante el torneo. Por su parte, Querétaro llega con mejor cierre, pero con poca contundencia como visitante.

El pronóstico apunta a un empate 1-1, en un duelo con pocas llegadas y pocas emociones. La tendencia marca menos de 2.5 goles, tomando en cuenta la baja producción ofensiva de ambos y el contexto de cierre de torneo, donde ninguno arriesgará de más.

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