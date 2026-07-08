Pumas buscará recuperar su carrera; así confirmó la llegada de este polémico jugador

En los últimos días la directiva de los Pumas de la UNAM confirmó la llegada de un elemento que, en el pasado, llegó a ser considerada una de las joyas más importantes del futbol mexicano; sin embargo, la realidad es que ha venido de más a menos en su desempeño en el campo.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Consciente de la necesidad que tienen por fichar elementos de calidad, la directiva de Pumas confirmó el arribo de Sebastián Córdova proveniente de Toluca, un jugador que también ha tenido la oportunidad de jugar en escuadras como Tigres, América y Necaxa.

¿Sebastián Córdova recuperará su carrera en Pumas?

Sebastián Córdova fue un elemento importante desde su irrupción en la máxima categoría del futbol mexicano con Necaxa para, después, ser traspasado al América, convirtiéndose en un jugador con un gran toque de balón y con la facilidad de rematar con ambas piernas.

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📋 El Club Universidad Nacional informa que Sebastián Córdova es nuevo jugador de Pumas.



El mediocampista mexicano llega a nuestra institución procedente del Club Toluca y con una importante trayectoria tras su paso por Tigres, Necaxa y América; además, ha representado a México… pic.twitter.com/tyQk3Wb64b — PUMAS (@PumasMX) June 30, 2026

Esta situación lo ayudó a formar parte de distintos equipos y de sumar el bronce con la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, posiblemente su mejor momento llegó en la Liguilla del último título de Tigres, misma en donde fue, con diferencia, el mejor jugador del club.

Tristemente para su causa, a partir de ese momento su carrera ha venido en declive al no poder sumar minutos constantes en Toluca, por lo que Pumas se vislumbra como la última gran oportunidad para el mediocampista que, dicho sea de paso, ya tiene 29 años de edad.

¿Cuáles son los números de Sebastián Córdova en el futbol mexicano?

Si contamos la participación de Sebastián Córdova en equipos como Necaxa, América, Tigres y Toluca, el mexicano puede presumir 287 compromisos en la primera división. En estos juegos, también acumula 43 anotaciones y 28 pases a gol hasta ahora.