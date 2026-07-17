Por esta razón Pumas DESEA que Johan Vásquez, Lira y César Huerta cambien de equipo

Pumas llega a este torneo Apertura 2026 como una de las plantillas más poderosas, económicamente hablando, de acuerdo con el portal Transfermarkt. Esto deriva del hecho de haber llegado a la final del Clausura 2026, hecho que le dio cierto prestigio a nivel nacional.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Además, un punto del que pocos hablan pero que puede ser importante a corto, mediano y largo plazo, deriva del hecho de que Pumas cuenta con cierta parte de las cartas de algunos jugadores que podrían cambiar de aires en este mercado de transferencias. ¿Quieres conocer más al respecto?

¿Por qué Pumas quiere que Vásquez, Lira y Huerta cambien de equipo?

De acuerdo con información del portal As, Pumas se ha manejado en los últimos periodos de transferencias de forma un tanto inteligente, pues ha mantenido ciertos porcentajes de venta de las cartas de elementos como César Huerta, Erik Lira y Johan Vásquez, este último en la Serie A.

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Cabe mencionar que el Genoa pagó solo 3.5 millones de euros por Vásquez, mientras que Huerta fue al Anderlecht por 2.1 millones de euros y Lira al Cruz Azul por 4.5 millones de dólares. Esto hace que, ante cualquier hipotética salida de estos jugadores hacia otro club, Pumas reciba dinero en función del porcentaje que tiene.

Así, si Johan sale del Genoa, el cuadro universitario recibirá el 50 por ciento de la transacción, mientras que con el Chino Huerta y Erik Lira el porcentaje se reduce al 20 por ciento, una cantidad que, en esencia, sigue siendo poderosa para los estándares del futbol mexicano.

¿Cuánto vale Pumas en cuanto a plantilla se refiere en el Apertura 2026?

Tal y como se mencionó, Pumas es el séptimo equipo con la nómina más alta del futbol mexicano en este Apertura 2026, aunque las posiciones pueden modificarse mientras el periodo de fichajes siga activo. Ahora mismo, el valor del cuadro universitario ronda los 58.70 millones de euros.