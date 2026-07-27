Pumas: El estricto plan físico y de alimentación que hace de Keylor Navas el mejor portero del país

Keylor Navas está por cumplir 40 años de edad en diciembre de este año, motivo por el cual está convertido en uno de los jugadores más longevos no solo de la plantilla de Pumas, sino también de los 18 equipos que conforman la primera división del futbol mexicano.

resumen leon vs pumas

A pesar de ello, Keylor Navas se ha convertido en uno de los mejores porteros de la Liga BBVA MX desde su llegada hace unos meses y esto se debe, en gran medida, al estricto plan físico y de alimentación que lleva tanto dentro como fuera de Pumas. ¿Quieres conocer más sobre él?

¿Cuál es el plan físico y alimenticio que lleva Keylor Navas a sus 39 años?

La rutina de Keylor inicia con un café por la mañana, así como un complemento en donde, mientras algunos días desayuna en casa, en otros llega a entrenar en ayunas. Esto le permite tener una mayor concentración en cada uno de los ejercicios que hace con el equipo del Pedregal.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Una vez superado el entrenamiento con Pumas, Keylor entra al jacuzzi durante una hora y media para, posteriormente, realizar trabajos de bicicleta dentro del cuarto de vapor, según señala el portal ESPN. Esto le ha permitido, en esencia, ser de los elementos más rápidos en corta distancia dentro del plantel.

Navas se somete a un tratamiento de cámara hiperbárica para una mejor recuperación muscular y, además, a una dieta alimenticia en donde toma otra taza de café por las tardes, un compromiso que le ha permitido mantenerse en la élite nacional a pesar de su edad.

¿Cuáles son los números de Keylor Navas como jugador de Pumas?

Keylor Navas llegó a Pumas procedente del futbol argentino en julio del 2025, por lo que ya suma más de un año en la institución universitaria. En esta cantidad de tiempo, el tico registra 3,960 minutos distribuidos en 44 juegos, así como 57 goles recibidos y 13 vallas invictas.