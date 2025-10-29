Pumas UNAM tendría su primer refuerzo para 2026 y llegaría de otro grande de la Liga BBVA MX

A falta de dos jornadas para que finalice la fase regular del Apertura 2025, donde Pumas UNAM deberá afrontar dos finales para clasificar a la Liguilla , la directiva universitaria ya está con el foco puesto en el próximo año y estarían cerca de fichar a una figura de Chivas de cara al Clausura 2026. Se trata de Alan Pulido, delantero de 34 años de edad.

De acuerdo a la información que compartió el periodista Axel Langle, desde Guadalajara tomaron la decisión de no renovar el contrato de Pulido, por lo que pasará a ser agente libre luego del 31 de diciembre de 2025 y Pumas es uno de los equipos interesados en contratar sus servicios. Esta noticia sacudió el mercado de fichajes de la Liga BBVA MX, como el posible regreso de Martín Anselmi a México .

Alan Pulido no logró impresionar a Gabriel Milito

El ex Tigres regresó a la Liga BBVA MX con la intención de ser aquel delantero letal que supo ser durante el Apertura 2019, torneo en el que se convirtió en el campeón de goleo con 12 goles jugando para Chivas. Sin embargo, su segunda etapa en el club estuvo lejos de lo esperado, firmando 20 partidos oficiales jugados y anotando apenas 2 goles en la liga doméstica.

¡LLEGARÍA A NUESTROS PUMAS!😱



Chivas no renovará a Alan Pulido que finaliza contrato en diciembre y Pumas podría ser su siguiente destino, de acuerdo con información de TVC Deportes.



¿Qué opinan? 👀 pic.twitter.com/y8xpXLmM6V — Dale Azul y Oro (@DaleAzulyOro) October 28, 2025

Las lesiones, la falta de ritmo y, sobre todo, el increíble nivel demostrado por Armando “Hormiga” González terminaron de dejar a Pulido fuera del once titular del Guadalajara. Gabriel Milito no lo considera titular, por lo que le ha dado el visto bueno a la directiva de Chivas para dejarlo ir en el próximo libro de pases, donde Pumas acecha por su fichaje.

Así reaccionaron los aficionados al posible fichaje de Pulido por Pumas

Desde hace varios meses, Pumas se encuentra en busca de un delantero y si bien es cierto que el nombre de Pulido no se compara con figuras mundiales, los aficionados creen que de todas formas podría aportar a la plantilla de Efraín Juárez. “Llevamos tanto tiempo sin un delantero que hasta parece atractivo este fichaje”, soltó un fanático en la red social de X.

Sin embargo, otros fanáticos de los Felinos creen que sería mejor optar por otras opciones en el mercado: “Prefiero esperar al próximo torneo por algo mejor y extranjero, ningún delantero mexicano de los buenos está disponible”, esbozó un usuario. Mientras que otro dijo: “Si cobra poco y aparte se traen otro delantero más, no me parece mala idea”.