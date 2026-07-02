OFICIAL: Pumas vs América se jugará en CU en pleno Mundial 2026

Cada vez falta menos para el inicio del Torneo Apertura 2026 del futbol mexicano, certamen que va a dar inicio el próximo 16 de julio a pocos días de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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A pesar de que el certamen internacional no ha terminado en cuanto inicia la nueva campaña del futbol mexicano, Pumas ya realiza trabajos de pretemporada y anunciaron un partido para el 12 de julio en el Estadio Olímpico Universitario.

Ahora dirigidos por Esteban Solari, el Club Universidad Nacional se va a enfrentar al América de Cali en un juego amistoso bajo el evento denominado 'Pumas Fan Fest', compromiso que marca una celebración de la afición y jugadores del equipo de la UNAM previo al inicio del nuevo torneo.

Durante el Apertura 2026, la escuadra del Pedregal debuta en la Jornada 1 el 18 de julio recibiendo a Pachuca en Ciudad Universitaria. Es decir, Esteban Solari se enfrenta a su exequipo en el banquillo.

¿Cuánto cuestan los boletos para Pumas vs América de Cali?

Los boletos para el partido de Pumas vs América de Cali ya se encuentran a la venta y tienen un costo de $434 pesos mexicanos en todas las localidades.

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