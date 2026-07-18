HORA EXACTA para ver el Pumas vs Pachuca, partido de la Jornada 1 del Apertura 2026

La espera terminó para la afición universitaria. Pumas hará su presentación en el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX este sábado 18 de julio, cuando reciba a Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario, en uno de los encuentros más interesantes de la primera jornada del campeonato.

Te puede interesar: Llegó como figura de la Copa Libertadores, pero decepcionó en su paso por Pumas

El conjunto auriazul inicia una nueva etapa bajo la dirección técnica de Esteban Solari, quien buscará darle continuidad al buen momento futbolístico que vivió el club durante el torneo anterior, en el que alcanzó las semifinales y volvió a colocarse entre los protagonistas de la Liga MX. El debut en Ciudad Universitaria representa la primera oportunidad para mostrar el funcionamiento de un proyecto que genera altas expectativas entre la afición.

Del otro lado estará un Pachuca que también aspira a pelear por los primeros puestos del campeonato. Los Tuzos mantienen una base competitiva y llegan con el objetivo de comenzar el semestre sumando fuera de casa en una de las visitas más complicadas del calendario.

Además del arranque de un nuevo torneo, el partido tendrá un ingrediente especial. Pumas buscará mantener una estdística favorable frente a Pachuca cuando ambos equipos se enfrentan en la Jornada 1, ya que los universitarios ganaron los tres antecedentes entre ambos en una fecha inaugural de torneos cortos. El antecedente más reciente en Ciudad Universitaria también favorece a los auriazules, quienes derrotaron a los hidalguenses en las semifinales del Clausura 2026.

Juárez 0-1 Puebla | Resumen y Goles | La Franja arranca con triunfo el Apertura 2026

¿A qué hora juega Pumas vs Pachuca?

El partido entre Pumas y Pachuca, correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2026, se disputará este sábado 18 de julio de 2026.

Hora: 5:00 PM, tiempo del centro de México.

Estadio: Olímpico Universitario, Ciudad de México.

Te puede interesar: Los partidos GRATIS que transmitirá TV Azteca del Mundial 2026 el fin de semana del viernes 17 al domingo 19 de julio

Con ambos equipos estrenando objtivos para el nuevo torneo, el duelo promete ser una buena prueba para medir el nivel con el que arrancan el semestre y comenzar la competencia con tres puntos que pueden marcar el rumbo desde las primeras semanas del certamen.