Llegó como figura de la Copa Libertadores, pero decepcionó en su paso por Pumas

Una de las razones por las cuales Pumas lleva más de 15 años sin obtener el título deriva de la cantidad de jugadores que llegaron como auténticas figuras pero que, sin embargo, nunca pudieron trascender tal y como la directiva y los aficionados esperaban a su arribo.

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En ese sentido, uno de los ejemplos más claros de lo anterior es Joffre Guerrón, jugador ecuatoriano que llegó a ser el elemento más importante de la Copa Libertadores pero que, sin embargo, nunca pudo ser ese futbolista diferencial que Pumas esperaba en el campo.

Joffre Guerrón, de ser el mejor de la Copa Libertadores a decepcionar en Pumas

Joffre Guerrón llegó a Pumas de cara al torneo Apertura 2017 como una de las bombas más grandes del club en dicho mercado de transferencias. Para aquel momento, el delantero ecuatoriano ya había sido el mejor jugador de la Copa Libertadores en ediciones pasadas.

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Previo a su llegada a El Pedregal, Joffre Guerrón formó parte de equipos como Tigres y Cruz Azul, en donde tuvo una disminución en su productividad. Se esperaba, entonces, que su arribo a Pumas fuera una nueva oportunidad para él; sin embargo, las cosas no fueron de tal forma.

Pumas apostó por él por su explosividad y potencia; sin embargo, la realidad es que su nivel estaba muy alejado de lo que llegó a ser en el pasado, por lo que el nacido en Ecuador únicamente anotó un gol (en el torneo de Copa MX), en los 13 encuentros que disputó con el club.

¿En qué equipo sí trascendió Joffre Guerrón?

A diferencia de lo que ocurrió en Pumas y en la Máquina de Cruz Azul, Joffre Guerrón sí llegó a ser un elemento trascendental en Tigres, institución en donde registró 18 anotaciones y ocho pases a gol en 4,270 minutos distribuidos en 66 encuentros en su travesía por la Sultana del Norte.