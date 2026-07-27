Este es el ariete con el que Pumas ya no contaría de ahora en adelante

Los movimientos en el mercado dejan líneas muy claras de las posibilidades reales de algunos clubes para fichar o también de los planes que los propios equipos tienen con ciertos elementos. Ya concretada la salida de Ángel Correa de los Tigres… los Pumas habrían ofrecido a Guillermo Martínez al cuadro regiomontano. Allí los aficionados auriazules dudan si el ariete mexicano vaya a renovar tras el final próximo de su contrato.

¡Diego Sánchez aparece en el momento clave! Tigres recupera la ventaja

¿Guillermo Martínez terminó su etapa como futbolista de los Pumas?

El ariete mexicano sería una de las piezas que no serían requeridas en esta etapa de reajuste en el conjunto del Pedregal. Aunque ciertos reportes aseguraron que el atacante mexicano era prioridad en la directiva para ampliar su vínculo con la institución, en estos momentos existen serias dudas de algún interés de ambas partes en las negociaciones para lograr un acuerdo.

Es decir, las pláticas no lograron un acuerdo hasta el momento, por lo que Pumas debería encontrarle un sitio en algún club de manera inmediata… pues desde diciembre el atacante será agente libre. Por ello, se reportó que el atacante fue ofrecido al entorno del club de San Nicolás de los Garza.

Aunque el conjunto felino requiere de una acción que ayude a cubrir la necesidad del hueco que dejó Ángel Correa, se tienen otros nombres en el radar. Y sabiendo que los equipos tienen hasta el 11 de septiembre para concretar movimientos, ninguna directiva quiere tomar decisiones precipitadas, aunque la urgencia de Pumas podría ser mayor en este caso específico.

¿Cuáles son las estadísticas de Guillermo Martínez con Pumas?

El también conocido Memote Martínez tuvo una buena etapa con el Puebla, situación que le puso en el radar de algunos clubes dentro de la liga mexicana. Y así los Pumas le contrataron como parte de sus piezas de relevancia en el ataque. Su ficha se incorporó a la nómina auriazul en 2024 y dejó contentos a los aficionados en su primera parte de estadía con los de la UNAM.

En general los aficionados indican que su nivel vino de más a menos y algunas lesiones también se atravesaron en el camino. Con esto, sus números con los universitarios indican 94 partidos, 31 goles y dos asistencias… situación que lo pone como un perfil atractivo para el mercado nacional ya con 31 años en la espalda.