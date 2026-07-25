Memote Martínez no es la primera opción de Solari y podría salir a un grande la Liga BBVA MX

A pesar de haber disputado la Copa del Mundo con la Selección Mexicana, el futuro de Guillermo “Memote” Martínez no está asegurado en Pumas. Con la llegada de Esteban Solari a los banquillos se pudo confirmar que el delantero mexicano no es una de las principales opciones en el ataque del conjunto de Pedregal. Ante este panorama, una posible salida no suena para nada descabellada.

Juninho y Robert Morales corren con ventaja en el centro del ataque por encima del Memote Martínez, situación que ya se repetía con Efraín Juárez como entrenador. El atacante viene de sumar escasos minutos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y, según diversos reportes, no sería del gusto preferencial del entrenador. Por esta razón, el club no tendría problemas en abrir el camino hacia una posible salida.

Un grande de la Liga BBVA MX busca a Guillermo Martínez

De acuerdo a la información, el entorno del Memote comenzó a evaluar ofertas y posibles alternativas para salir de la UNAM en busca de un cambio de aires. En este contexto, su destino podría estar dentro de la propia Liga BBVA MX, ya que uno de los equipos más poderosos del país está en busca de un nuevo delantero centro para reforzar su ataque.

|Credito: @memomartinez15 / Instagram

Se trata de Tigres UANL, quienes vienen de perder a una figura importante como lo es Ángel Correa. Diversos reportes señalan que Martínez fue ofrecido al conjunto de San Nicolás y que incluso la directiva lo está analizando como una opción real. Esto se debe a que los Felinos tampoco estarían muy conformes con el rendimiento que ha mostrado Rodrigo Aguirre hasta ahora.

TE PUEDE INTERESAR:



Cuál es la situación contractual del Memote Martínez y cuál es su precio

El Memote Martínez tiene contrato con Pumas hasta el 31 de diciembre de 2026. La directiva universitaria había iniciado conversaciones para renovar al delantero, aunque las negociaciones se pausaron durante su participación con México en el Mundial 2026 y todavía no se ha anunciado un acuerdo.

Por lo tanto, el atacante podría quedar libre al finalizar el año si no firma una extensión. Por este motivo, Tigres o cualquier equipo que desee contratarlo tendrá un panorama más “sencillo” a la hora de negociar con la directiva de Pumas.

En cuanto a su precio, Transfermarkt sitúa actualmente su valor de mercado en 1,5 millones de euros, cifra equivalente a aproximadamente 1,75 millones de dólares. Esta cotización es solamente una referencia, ya que Pumas podría establecer una cantidad diferente para negociar su salida.