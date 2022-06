Qatar 2022: ¿Cuáles son los equipos clasificados al Mundial?

El Mundial de Qatar 2022 está muy cerca de llevarse a cabo y podrás vivirlo a través de la pantalla de Azteca Deportes en todas sus plataformas. A pesar de que ya están definidos todos los grupos, aún faltan por definirse dos invitados, después de que Gales consiguió su boleto tras vencer a Ucrania en el último repechaje de la UEFA.

Costa Rica y Nueva Zelanda se enfrentarán por uno de los dos lugares restantes, mientras que Perú está esperando rival para su encuentro de repesca que saldrá del partido entre Australia y Emiratos Árabes Unidos.

Te puede interesar: ¿Ecuador, Italia o Chile? FIFA dirá quién irá a Qatar 2022 en este día

¿Cuántas selecciones van al Mundial?

En total, 32 selecciones se clasifican para el torneo de futbol más importante a nivel de selecciones. Cabe señalar que este será el último Mundial con esté número de invitados, ya que el siguiente que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México en 2026 contará con un total de 64.

¿Cuáles son los equipos clasificados a Qatar 2022?

Qatar

Alemania

Dinamarca

Brasil

Francia

Bélgica

Croacia

España

Serbia

Inglaterra

Suiza

Holanda

Argentina

Irán

Corea del Sur

Japón

Arabia Saudita

Ecuador

Uruguay

Canadá

Ghana

Senegal

Portugal

Polonia

Túnez

Marruecos

Camerún

México

Estados Unidos

Gales

¿Cómo quedaron los grupos de Qatar 2022?

Grupo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Países Bajos

Grupo B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales

Grupo C: Argentina, Arabia Saudita, México, Polonia

Grupo D: Francia, Vencedor del Perú vs Australia/Emiratos Árabes, Dinamarca, Túnez

Grupo E: España, Ganador del Costa Rica vs Nueva Zelanda, Alemania, Japón

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia

Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza, Camerún

Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguray, Corea del Sur

¿Cuándo juega la Selección Mexicana en Qatar 2022?

La Selección Azteca hará su debut en el Mundial de Qatar 2022 el próximo 22 de noviembre ante Polonia. Su segundo partido será ante Argentina el 26 del mismo mes y cerrará su participación en la fase de grupos el día 30 ante Arabia Saudita.

Te puede interesar: Marco Fabián pide a Chicharito en Selección porque ‘asusta a rivales’

¿Cuándo comienza Qatar 2022?

El Mundial de Qatar 2022 arrancará el próximo 21 de noviembre con el encuentro entre Países Bajos y Senegal, partido que dará inicio en punto de las 4:00 hrs (tiempo del centro de México) y termina el 18 de diciembre con la final que se disputará a las 9:00 hrs.