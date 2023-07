La Leagues Cup, torneo que enfrentará a los equipos de la Major League Soccer (MLS) está por comenzar, pues promete que será la tercera edición más intensa que ha habido en su corta historia, los equipos que se han llevado este título han sido la “Máquina” deCruz Azul y León.

Podrás disfrutar de este certamen a partir del 21 de julio solo por la pantalla de Azteca 7 y por medio de redes sociales podrás ver todos los detalles de este torneo, que cuenta como principal atractivo atestiguar el debut del argentino Lionel Messicon el Inter de Miami, se espera que este primer encuentro sea contra Cruz Azul en la primera jornada de la fase de grupos de la mencionada competición.

¿Qué gana el campeón de la Leagues Cup?

El campeón que resulte en la Leagues Cup no tendrá ningún premio económico, solo el pago por jugar partidos en Estados Unidos y el bonito trofeo que dará este torneo para el que sea el mejor de ambas ligas; el premio deportivo será el boleto automático para la Liga de Campeones de la Concacaf.

Calendario Leagues Cup 2023 (primer fin de semana de actividad)



Viernes 21 de julio

Orlando City SC vs Houston Dynamo

Cruz Azul vs Inter Miami

Austin FC vs Mazatlán FC

FC Dallas vs Charlotte FC





León vs Vancouver Whitecaps

Sábado 22 de julio

CF Montréal vs Pumas

New York Red Bulls vs New England Revolution

Philadelphia Unions vs Xolos

Real Salt Lake vs Seattle Sounders

Portland Timbers vs San Jose Earthquakes

Domingo 23 de julio

New York City FC vs Atlas

Columbus Crew vs St. Louis City SC

Cincinnati vs Sporting Kansas City

Nashville SC vs Colorado Rapids

Puebla vs Minnesota United

