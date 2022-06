¿Qué máscaras podrían caer en la Ruleta de la muerte femenil en Triplemanía?

El 18 de junio en la Triplemanía Tijuana, se celebrará la Ruleta de la Muerte Femenil en el Estadio de los Xolos, en donde siete luchadoras expondrán sus máscaras en el evento que para una de ellas, le cambiará el rumbo de su carrera.

La lucha está pactada en una jaula de acero en hexadrilatero, un modalidad al más puro estilo de Lucha Libre AAA en la que las gladiadoras tendrán que abandonar la estructura para salvarse de perder la incógnita.

La pareja de luchadoras que se queden encerradas, posteriormente tendrán un mano a mano en súper libre, en apuesta de las máscaras sin empate y sin indulto.

Las luchadoras que entrarán a la Ruleta de la Muerte Femenil

En el evento de este 18 de junio lo podrás seguir por Azteca Siete, al terminar Box Azteca, con una cobertura previa y post de lo que ocurra en la Triplemanía.

En el encordado saldrán: Lady Shani , La Hiedra, Chik Tormenta, Reina Dorada, Flammer, Maravilla y Sexy Star.

Solo dos de estas estrellas se quedarán para el mano a mano, una perderá la máscara y quien triunfe, se llevará los honores y un gran trofeo para sus vitrinas.

La Hiedra cree que en caso de perder la máscara, su carrera se iría para arriba como ocurrió con su padre, Sangre Chicana.



La Hiedra, sin miedo de perder la máscara

En lo que respecta a la Reina del Escándalo, La Hiedra, afirmó que recientemente platicó con su padre, Sangre Chicana quien le recordó que décadas atrás él perdió la tapa y lejos de irse para abajo, su trayectoria dio un levantón convirtiéndolo en una gran estrella.

“Mi papá está nervioso claro, siempre que luchó se pone nervioso, pero él me dice, si llegas a perder la máscara no importa. cuando se destapa Sangre Chicana es cuando nace el Amo del escándalo y es el rudo que se va para arriba. Él piensa y dice que posiblemente me toque lo mismo que a él”, recalcó Hiedra.