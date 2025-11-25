EA Sports cancela el F1 26; ¿cuál es la razón?

Si bien Electronic Arts llegó a la fama mundial gracias a los juegos de futbol que ha hecho a lo largo de su historia, esta empresa también se dedica a la fabricación de otros tales como el allegado al automovilismo. En ese sentido, ¿sabías que EA Sports confirmó que no habrá F1 26?

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

La Fórmula 1 se ha convertido en uno de los deportes más vistos de la actualidad, aunque se espera un nivel de audiencia superior el próximo año tras el regreso de Checo Pérez a través de Cadillac. No obstante, ni siquiera este hecho evitó que EA Sports cancelara el F1 26; ¿cuál es la razón?

¿Por qué EA Sports canceló el F1 26?

Fue a través de un anuncio en sus plataformas oficiales que EA Sports confirmó que no habrá una entrega oficial de la F1 26, sino que más bien se realizará un lanzamiento que guarda relación con una expansión; es decir, actualización, del contenido de este mismo año.

Te puede interesar: ¿Quién es el jugador de Chivas que podría llegar a Cruz Azul?

Te puede interesar: ¿Qué fue de Rodrigo Parra, portero de Pumas que debutó con errores en el arco?

En teoría, la base del juego será la misma que la del F1 25 en cuanto a mecánicas, diseño y cambios de pilotos, por lo que a partir de ahora los jugadores de este videojuego tendrán la oportunidad de ampliar su experiencia a través de un gasto que no será excesivo con esta nueva adquisición.

Por supuesto que esta decisión ha generado un sinfín de comentarios en el mundo de las redes sociales, sobre todo, en aquellos amantes fervientes de la Fórmula 1. No obstante fue la propia EA Sports quien también confirmó que el F1 27 sí llegará el próximo año tal y como se ha conocido desde siempre.

¿Quién es el líder actual de la temporada 2026 de la F1?

En estos momentos, y a falta de solamente dos carreras para que culmine el calendario, es Lando Norris quien se mantiene en la cima de la temporada 2026 de la F1 con un total de 390 puntos. En el segundo y tercer lugar hay un empate entre Oscar Piastri y Max Verstappen, quienes tienen 366 puntos cada uno.