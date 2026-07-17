¿Qué ocurría en México la última vez que Chivas fue campeón de la Liga BBVA MX?

Restan solo unas horas para que las Chivas del Guadalajara hagan su debut oficial en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, mismo al que llegarán como la institución más costosa de la primera división nacional de acuerdo con información del portal Transfermarkt.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Esta situación obliga al equipo de Gabriel Milito a luchar por el título de Liga de la misma forma en cómo ocurrió en los últimos dos torneos. Ante tal situación, no está de más conocer qué ocurría en México, a nivel deportivo y social, la última vez que Chivas fue campeón del futbol nacional.

¿Qué ocurría en México la última vez que Chivas fue campeón?

Lo primero a tener en cuenta es que la última vez que Chivas fue campeón se dio en el torneo Clausura 20217, cuando derrotaron a los Tigres de la UANL en el estadio Akron el 28 de mayo del 2017, lo que significó su, hasta ahora, duodécimo y último título dentro de la Liga BBVA MX.

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Dicho lo anterior, a nivel deportivo la Selección Mexicana era comandada por el colombiano Juan Carlos Osorio, mientras que Tigres vivía su época de oro del futbol mexicano y Cruz Azul sumaba 20 años sin obtener el título de Liga, lo anterior recordando que su último, hasta ese momento, había sido en 1997.

A nivel musical, por ejemplo, Daddy Yankee y Luis Fonsi dominaban este apartado con Despacito, mientras que en el cine la película más taquillera era Coco. Finalmente, a nivel económico el dólar se cotizaba en alrededor de 18 y 19 pesos, lo cual habla del impacto de esta moneda en nuestro país.

¿Qué jugadores serán el emblema de Chivas en este Apertura 2026?

Raúl Rangel se perfila para ser uno de los líderes de Chivas para la temporada que viene, de la misma forma que ocurre con elementos como Diego Campillo y Luis Romo. En el centro del campo Kevin Castañeda deberá tomar el rol de líder, mientras que en el eje de ataque Armando González tendrá que consolidarse como un delantero de poder.

