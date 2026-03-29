Esta es la selección que ha jugado más finales de Copa del Mundo

El mundo del futbol ha tenido anécdotas grandiosas a lo largo de la historia. Grandes batallas se han llevado a cabo en el terreno de juego y los Mundiales han ofrecido hazañas y partidos dignos de película. Brasil es el seleccionado nacional que más títulos ha conseguido; sin embargo, Alemania es la selección que más finales de Copa del Mundo disputó. Este es el ranking de un tema que ha despertado bastantes opiniones, pues hay debate alrededor de cuál es la selección más importante de la historia.

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¿Cuántas finales de Copa del Mundo disputó Alemania?

Ya lo dijo Gary Lineker tras perder la semifinal de la Copa del Mundo de 1990 ante la propia Alemania: "El fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, juegan 11 contra 11, y siempre gana Alemania". Por ello, entender que son los que más finales disputaron a nivel histórico no sorprende a nadie. Así lo dictan las estadísticas.

Alemania - 8 finales disputadas

Brasil - 6 finales disputadas

Italia - 6 finales disputadas

Argentina - 6 finales disputadas

Francia - 4 finales disputadas

Los números son bastante puntuales, pues los alemanes están como líderes solitarios y detrás están equipos que históricamente también han tenido épocas de excelencia futbolística. En ese sentido, los brasileños son los que mejor porcentaje de triunfos tienen, pues solamente perdieron una final, aquella de 1998 ante Francia.

¿Cuál es la mejor selección en la historia de la Copa del Mundo?

Aunque aquí es claro que entra mucho del ámbito subjetivo, la estadística tiene argumentos lo suficientemente sólidos para decir que la mejor selección en la historia de la Copa del Mundo es Alemania. Son el país con 8 finales disputadas (4 triunfos y cuatro subcampeonatos) y son los que más veces ganaron el partido por el tercer lugar (4).

Con esto, es claro que Argentina, Brasil e Italia tendrían ciertos argumentos, pero ya lo dijo un inglés que vio sus intenciones de doblegar a los titanes germanos en una semifinal… al final de la historia siempre gana Alemania.