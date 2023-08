Los partidos de Cuartos de Final de la Leagues Cup que va a transmitir TV Azteca Deportes

Han quedado definidos los equipos que clasificaron a los Cuartos de Final de la Leagues Cup, solo quedan dos equipos de la Liga BBVA MX y seis de la MLS. Los cuales son: Charlotte FC, Nashville SC, Philadelphia Union, Querétaro, Inter Miami, Minnesota, LAFC y Rayados de Monterrey.

Los enfrentamientos quedaron de la siguiente manera: Philadelphia Union vs Querétaro, Inter Miami vs Charlotte FC, Nashville SC vs Minnesota y LAFC vs Rayados de Monterrey. Los cuatro partidos se van a disputar el viernes 11 de agosto de 2023.

Te puede interesar: ¡Explotó todo! Liga BBVA MX confirma queja por arbitraje en la Leagues Cup

Partidos que transmitirá TV Azteca Deportes de los Cuartos de Final

Los partidos que va a transmitir TV Azteca son los siguientes:

El primer partido que tendrá será el de Philadelphia Union vs Querétaro que inicia en punto de las 18 horas (tiempo del centro de México). El juego será en el Estadio Subaru Park.

Philadelphia Union llega de vencer al New York Red Bulls en tanda de penales 4-3. Mientras que los Gallos se han convertido en el equipo sorpresa del futbol mexicano tras eliminar al New England en tanda de penales 4-3.

El equipo que logré avanzar se estaría viendo la cara contra el ganador de la llave del Inter Miami de Lionel Messi vs Charlotte FC en la semifinal del torneo buscando un boleto a la gran final.

Al concluir el partido, se seguirá la transmisión con el juego de LAFC vs Monterrey, que se tiene programado para que inicie aproximadamente a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Rose Bowl.

Rayados llega de eliminar a Tigres con un penal en el tiempo agregado del segundo tiempo y el conjunto angelino goleó 4-0 sin Carlos Vela que descansó por una lesión.

¡Los cuartos de final de la Leagues Cup que tendremos en FUT Azteca 😎



📅 Viernes 11 de agosto

👉🏼 Philandephia vs Querétaro | 6:00 P.M.

👉🏼 Al terminar… LAFC vs Rayados de Monterrey

📺 Solo por @aztecasiete pic.twitter.com/C6nleSYqFf — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 9, 2023

Te puede interesar: La Liga BBVA MX confirmó que el Apertura 2023 regresará antes de lo planeado