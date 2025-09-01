deportes
¡No es Isaac del Toro! ¿Quién es el ciclista mexicano que ganó el Gran Premio de Kranj?

Existe un ciclista mexicano que ha tomado un alto nivel de relevancia entre la gente. Y este exponente ganó una carrera importante. ¿De quién se trata?

quien-es-ciclista-mexicano-gano-gran-premio-kranj-pb-notas
Crédito: Instagram/@prietojuanmx
Redacción Azteca Deportes
Otros Deportes
El ciclismo mexicano está viviendo un boom mediático por las presentaciones recientes de un hombre llamado Isaac del Toro. El nacido en Ensenada está abriendo una posibilidad de competencia al resto de compañeros. Sin embargo, el hombre del que se hablará en estos momentos no es Del Toro, sino de un ciclista mexicano que fue a Europa para ganar en la disciplina de ciclismo ruta. ¿Qué mexicano ganó esta carrera de tradición en el viejo continente?

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Te puede interesar - ¿Quién es Isaac del Toro, el ciclista mexicano de moda?

¿Qué ciclista mexicano es el ganador del Gran Premio de Kranj?

Precisamente estos años es donde se formarán los siguientes personajes del deporte mexicano, por lo que algunos de estos nombres estarán sonando fuerte de cara a las distintas disciplinas olímpicas. Por ello, cabe destacar que otro ciclista realizó un recorrido de lujo que le permitió llevarse una carrera de tradición.

En esta oportunidad el nombre del ciclista es Juan José Prieto. El nacido en Aguascalientes participó de los 158 kilómetros de este recorrido. Con ello, la 57a carrera de Kranj terminó conquistada por un mexicano. El corredor del equipo Petrolike terminó arriba del italiano Thomas Capra y del canadiense Riley Pickrell.

@ciclismo.mexico

Jose Juan Prieto se encuentra listo para la contrarreloj individual en el Campeonato del Mundo 2023 en Glasgow. Te deseamos mucho exito Jose Juan, ¡vamos con todo! 🔥

♬ sonido original - ciclismo.mexico

¿Quién es el mexicano Juan José Prieto?

El ciclista ya había sonado en días pasados por su participación en el sub-23 del Tour de Francia. Y justo este 31 de agosto se anunció que ganó la carrera de ciclismo más antigua de Eslovenia. Con esto, el oriundo Aguascalientes se posicionó como uno de los talentos más relevantes del ciclismo juvenil en México.

José Juan tiene un hermano llamado Antonio, que también es ciclista y participó en esta carrera. El hombre perteneciente al equipo de Petrolike terminó en el lugar 13. Por ello, de cara a las siguientes competencias se espera que estos hombres empiecen a posicionarse entre los atletas destacados para México, pensando en un futuro inmediato con los Juegos Olímpicos acercándose.

Seguir leyendo - ¿Por qué este mexicano cautivó al mundo con su originalidad?

