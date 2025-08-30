Mr. Iguana: el luchador mexicano que conquistó la WWE con su estilo irreverente

La lucha libre mexicana ha brillado en todo el mundo gracias a figuras que rompen esquemas, y uno de los nombres que más ha dado de qué hablar en los últimos meses es el de Mr. Iguana. Con un personaje original y una presencia carismática, el sinaloense ha logrado robar reflectores en su debut dentro de la WWE, ganándose rápidamente el reconocimiento del público internacional.

Este luchador, cuyo nombre real es Santiago Ibarra Calderón, construyó su personaje inspirado en los reptiles de su tierra y en un peculiar juego de palabras que lo distingue. Con maquillaje verde en lugar de máscara y acompañado de su peluche “La Yesca”, ha desarrollado un estilo que mezcla comedia, técnica aérea y gran cercanía con los aficionados.

¿Cómo fue el debut de Mr. Iguana?

La primera aparición de Mr. Iguana en WWE Worlds Collide 2025 marcó un antes y un después en su carrera. Junto a Octagón Jr. y Aerostar, derrotó al equipo de la Latino World Order en un combate que fue aplaudido por la energía y originalidad que mostró en el ring. Su entrada gateando como reptil y la interacción con “La Yesca” lo convirtieron en tendencia en redes sociales, al grado de que la WWE lanzó una camiseta oficial tras el evento, algo poco común para un debutante.

Un camino desde las arenas mexicanas a la WWE

El carisma de Mr. Iguana no nació en una sola noche. Tras comenzar en circuitos independientes en 2009, dio el salto al CMLL en 2015 y posteriormente a AAA en 2019, donde se consolidó como favorito. La adquisición de AAA por parte de WWE en 2025 abrió la puerta a que talentos como él llegaran a escenarios globales . Con su estilo fuera de lo común, el sinaloense se ha posicionado como una de las figuras más prometedoras en esta nueva era de la lucha libre.