deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

Mr. Iguana: el luchador mexicano que conquistó la WWE con su estilo irreverente

Mr. Iguana, estrella de la AAA, debutó en la WWE con gran éxito y se ganó al público gracias a su estilo único y a su inseparable peluche “La Yesca”.

mr iguana wwe.png
WWE.
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Compartir

La lucha libre mexicana ha brillado en todo el mundo gracias a figuras que rompen esquemas, y uno de los nombres que más ha dado de qué hablar en los últimos meses es el de Mr. Iguana. Con un personaje original y una presencia carismática, el sinaloense ha logrado robar reflectores en su debut dentro de la WWE, ganándose rápidamente el reconocimiento del público internacional.

Este luchador, cuyo nombre real es Santiago Ibarra Calderón, construyó su personaje inspirado en los reptiles de su tierra y en un peculiar juego de palabras que lo distingue. Con maquillaje verde en lugar de máscara y acompañado de su peluche “La Yesca”, ha desarrollado un estilo que mezcla comedia, técnica aérea y gran cercanía con los aficionados.

Pentagón Jr vs Psycho Clown | Final de Lucha Fighter 2020 Lucha Libre AAA

¿Cómo fue el debut de Mr. Iguana?

La primera aparición de Mr. Iguana en WWE Worlds Collide 2025 marcó un antes y un después en su carrera. Junto a Octagón Jr. y Aerostar, derrotó al equipo de la Latino World Order en un combate que fue aplaudido por la energía y originalidad que mostró en el ring. Su entrada gateando como reptil y la interacción con “La Yesca” lo convirtieron en tendencia en redes sociales, al grado de que la WWE lanzó una camiseta oficial tras el evento, algo poco común para un debutante.

Un camino desde las arenas mexicanas a la WWE

El carisma de Mr. Iguana no nació en una sola noche. Tras comenzar en circuitos independientes en 2009, dio el salto al CMLL en 2015 y posteriormente a AAA en 2019, donde se consolidó como favorito. La adquisición de AAA por parte de WWE en 2025 abrió la puerta a que talentos como él llegaran a escenarios globales . Con su estilo fuera de lo común, el sinaloense se ha posicionado como una de las figuras más prometedoras en esta nueva era de la lucha libre.

Leyendas del Pancracio
Máscara vs Cabellera
En la Lona
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Lucha Azteca
Cibernético está vendiendo la máscara que usó en Triplemanía 33
Thumbnail
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA celebró la peregrinación 2025, previo a la Triplemanía
Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
pentaton villano triplemania
Lucha Azteca
Pentagón Jr vs Villano IV | Triplemanía XXX máscara vs máscara
×
×