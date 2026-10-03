Quién es Julian Hall, el delantero de 18 años que llega encendido al juego contra México

La Selección Mexicana tendrá que prestar atención a los jóvenes que Mauricio Pochettino convocó para esta fecha FIFA. Estados Unidos comenzó sus amistosos con dos victorias y algunos de sus debutantes aprovecharon la oportunidad para mostrarse. Entre ellos aparece Julian Hall, un delantero de apenas 18 años que buscará mantener su buen momento ante el equipo de Rafael Márquez.

El atacante forma parte de la convocatoria estadounidense para el encuentro de este sábado 3 de octubre en Arizona. Aunque todavía debe definirse su participación, sus primeras actuaciones con la selección mayor le dieron motivos al entrenador argentino para considerarlo frente al combinado mexicano.

¿Quién es Julian Hall y en qué equipo juega?

Julian Zakrzewski Hall nació el 24 de marzo de 2008 en Nueva York y juega como delantero en Red Bull New York. Surgió de la academia del club y pasó por su equipo filial antes de ganar espacio en la MLS.

Su estreno en la liga estadounidense ocurrió el 30 de septiembre de 2023 contra Chicago Fire, cuando tenía 15 años y 190 días. Después, el 19 de junio de 2024, convirtió su primer gol frente a CF Montréal. Con 16 años y 87 días, se convirtió en el goleador más joven de la institución.

Desde entonces, su carrera siguió creciendo. Fue seleccionado para el MLS All-Star de 2026 y, en agosto, renovó su contrato con los Red Bulls hasta la temporada 2029-30.

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¿Por qué Julian Hall llega encendido al partido contra México?

Hall debutó con la selección mayor el 26 de septiembre, en la victoria 4-1 contra Perú. Ingresó desde la banca y anotó al minuto 72 tras un centro de Sebastian Berhalter. Además, asistió al mediocampista en el último gol estadounidense.

Tres días después recibió su primera titularidad contra Chile y volvió a responder. Marcó de cabeza al minuto 51, luego de un centro de Gio Reyna, para colocar el empate provisional 2-2. Estados Unidos terminó ganando 4-2.

De esta manera, el delantero llega al choque contra México con dos goles y una asistencia en sus primeros dos partidos internacionales. También participó en ambas victorias del equipo de Pochettino durante esta ventana.

¿Qué dijo Julian Hall sobre enfrentar a México?

Hall también mostró sus expectativas antes del encuentro. “Espero una batalla”, expresó en declaraciones publicadas por la selección estadounidense. El delantero explicó que ha visto varios partidos de esta rivalidad y que tiene ganas de conocer su ambiente desde el campo.

Ahora tendrá la posibilidad de disputar su primer encuentro contra México con la selección mayor. Después de marcar ante dos rivales sudamericanos, buscará prolongar ese inicio frente al equipo de Rafael Márquez.