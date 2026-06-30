¿Quién es y cuánto vale Nicolás Fonseca, posible fichaje del América para el AP2026?

El mercado de fichajes en el futbol mexicano no cesa a pesar de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y sin duda una de las escuadras más interesantes en este aspecto es el Club América, institución que, tras la salida de André Jardine, ha confeccionado una reestructuración liderada por Guillermo Almada.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

El entrenador uruguayo entiende que debe mejorar su plantilla si lo que desea es competir con escuadras como Tigres, Toluca, Chivas y Cruz Azul. Ante esto, en los últinmos días ha sonado el nombre de Nicolás Fonseca para reforzar al América de cara al Apertura 2026.

¿Quién es Nicolás Fonseca, posible refuerzo del Club América?

De acuerdo con información establecida por el portal Bolavip, el Club América tendría en su carpeta a Nicolás Fonseca, mediocampista que nació en Uruguay y que pertenece a Grupo Pachuca, pero que en la última temporada formó parte del Real Oviedo de España.

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Es precisamente ahí en donde Nicolás Fonseca conoció a Guillermo Almada, quien confió en él durante su etapa en el futbol español. Ante esta situación, no se descarta la llegada del charrúa a pesar de la complicada relación que existe entre Pachuca y el Club América.

Ante ello, el portal América Monumental establece que el precio de Nicolás Fonseca es de 3 millones de dólares; cantidad que puede costear el conjunto azulcrema considerando que su contrato culmina en 2028, por lo que posiblemente deban ofrecer un poco más por él si es que realmente lo desean.

¿Qué jugadores podrían salir del Club América para el siguiente torneo?

Si bien no hay ninguna confirmación oficial hasta el momento, la realidad es que elementos como Rodrigo Dourado y Vinicius Lima podrían no seguir en el Club América luego de no ser tomado en cuenta por el entrenador uruguayo, un hecho similar a lo que podría ocurrir con Raphael Veiga.