¿Teléfono para Rafa Márquez? Quién es Tahiel Jiménez, el joven delantero sensación de Santos Laguna

La Selección Mexicana está buscando a un delantero centro de garantías para afrontar la fecha FIFA que se vendrá en noviembre. Con Raúl Jiménez fuera hasta enero por lesión y los bajos rendimientos de Santiago Gimenez y Armando González, el puesto de ‘9’ queda vacante en el equipo dirigido por Rafael Márquez.

Si bien es cierto que el nombre de Henry Martín comenzó a sonar con fuerza durante las últimas semanas, un tapado podría entrar en la consideración del ‘Káiser’ pensando en su próxima convocatoria. Hablamos de Tahiel Jiménez, delantero de Santos Laguna que arrastra una increíble racha: logró anotar cinco goles en sus últimos dos partidos.

¿Quién es Tahiel Jiménez, delantero de Santos Laguna?

Tahiel Adrián Jiménez Sánchez nació el 22 de enero de 2006 en Boca del Río, Veracruz, por lo que actualmente tiene 20 años. Se desempeña como delantero centro, utiliza el dorsal 29 y mide 1.81 metros, de acuerdo con la ficha oficial de Santos Laguna.

Aunque hoy representa al conjunto de Torreón, sus primeros pasos en fuerzas básicas fueron con Querétaro. Posteriormente, llegó a la cantera de Santos para el Clausura 2022, donde comenzó un recorrido por distintas categorías juveniles hasta alcanzar el primer equipo.

Su debut en la Liga BBVA MX ocurrió el 12 de abril de 2024 frente a Necaxa, cuando Ignacio Ambriz le dio la oportunidad de ingresar en la recta final del encuentro. Meses después, el 1 de septiembre, marcó su primer gol profesional ante el mismo rival y selló una remontada de 3-2 para los laguneros.

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Los cinco goles de Tahiel Jiménez que llamaron la atención en la Liga BBVA MX

Antes de enfrentar al Atlético de San Luis, Jiménez apenas había disputado seis minutos en el Apertura 2026. Sin embargo, Paiva apostó por él como titular y el delantero respondió con las dos anotaciones del triunfo 2-1 correspondiente a la Jornada 11.

Su siguiente presentación fue todavía más contundente. El sábado 17 de octubre convirtió tres goles en la victoria 5-0 sobre Querétaro, en el Estadio Corona. Tahiel abrió el marcador y después consiguió el tercero y el quinto de los Guerreros para completar su hat-trick.

De esta manera, llegó a cinco tantos en el campeonato, todos concentrados en sus últimas dos actuaciones.

Tahiel Jiménez es hijo del ‘Lorito’, campeón con Santos Laguna

El apellido Jiménez tiene una historia especial en el club. Tahiel es hijo de Walter Adrián ‘Lorito’ Jiménez, el exmediocampista argentino que defendió a Santos entre 2006 y 2010.

Su padre formó parte del plantel que conquistó el Clausura 2008. Ahora, el joven atacante busca construir su propio camino con la misma camiseta y ganarse un lugar a partir de sus goles.