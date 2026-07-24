OFICIAL: Liga BBVA MX tiene NUEVO presidente en medio de Torneo Apertura 2026

Francisco Iturbide fue presentado este viernes 24 de julio en conferencia de prensa como el nuevo presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX, cargo que asumirá de inmediato y en el que comenzará a implementar los diversos cambios que se tienen previstos para el organismo.

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Francisco Iturbide es presentado como nuevo presidente de la Liga BBVA MX

La Liga BBVA MX cambió oficialmente de razón social a Liga Mexicana de Futbol Profesional A.C., así como una mayor independencia de la FMF, y esta modificación llegó con el nombramiento de Francisco Iturbide como presidente del organismo quien llega en sustitución de Mikel Arriola quien continuará en su cargo de comisionado de la Federación Mexicana de Futbol.

"La Liga MX ha constituido un vehículo denominado Liga Mexicana de Futbol Profesional A.C, esta asociación civil queda constituida dentro del marco jurídico de la FMF, es más un modelo Liga Premier que España. Lo que tiene esta liga de asociados es a los 18 clubes y a la FMF. Le da atributos, transparencia, certeza y estabilidad, rendición de cuentas, incorpora cuatro comités", declaró Arriola en la presentación.

Primer mensaje 👀



Francisco Iturbide habla por primera vez como nuevo presidente de la Liga BBVA MX pic.twitter.com/oxM3luF5Q4 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 24, 2026

¿Quién es Francisco Iturbide, el nuevo presidente de la Liga BBVA MX?

Francisco Iturbide ha estado ligado al futbol y al la Liga BBVA MX desde una faceta como jugador tras haber militado en las Fuerzas Básicas del América en donde se mantuvo hasta la categoría Sub 20 y posteriormente jugó para los Alebrijes de Oaxaca.

Antes de ser nombrado presidente de la Liga MX, Iturbide ocupó diversos cargos den la FMF como director general de competiciones, operaciones y desarrollo y recientemente estuvo presente en la presentación del balón de la temporada 2026-27 en donde fungió como conductor del evento.

La decisión de nombrar a Iturbide como presidente de la Liga MX fue tomado en la más reciente Asamblea General de Dueños de equipos.

"Tenemos la obligación de cada día ser mejores, trabajaremos en centralizar nuestras propiedades para entregar un producto homogéneo. Buscaremos seguir fortaleciendo el roce internacional con los clubes", dijo Iturbide en su presentación.

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