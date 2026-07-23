Crack de Boca Juniors llegaría a la Liga BBVA MX para jugar en Cruz Azul

Cruz Azul comenzó el Apertura 2026 con el pie derecho y acumula dos triunfos en las primeras dos jornadas del torneo. Sin embargo, el camino será largo y, si bien es cierto que Joel Huiqui confirmó que no espera nuevos jugadores dentro del mercado de fichajes, los rumores siguen creciendo. En este caso, un futbolista de Boca Juniors fue vinculado con el cuadro cementero en las últimas horas.

Según reportes que llegan desde Argentina, directivos de La Máquina se han centrado en Lautaro Di Lollo, zaguero central que juega en Boca Juniors. Diversos medios especializados indican que el defensor está en carpeta de Cruz Azul y que podría aparecer una oferta formal en los próximos días. Sin embargo, aún no hay nada oficial y solo se trata de un sondeo.

El desafío que tendría Cruz Azul para fichar a Di Lollo

A pesar de que luce como una opción tentadora por su recorrido y por tener apenas 22 años de edad, la operación es complicada. La información indica que Boca Juniors tasó al zaguero argentino en 15 millones de dólares, principalmente por ser una de las promesas del balompié sudamericano. Sin embargo, esta cifra sobrepasaría el límite presupuestado de Cruz Azul para invertir en este mercado de fichajes.

Lautaro Di Lollo, jugador de Boca Juniors que estaría en carpeta de Cruz Azul|Crédito: @BocaJrsOficial / X

Además, cabe señalar que Cruz Azul tiene ocupados todos su cupos de jugadores extranjeros, por lo que necesitaría liberar una plaza antes de comenzar una negociación con Boca Juniors por Di Lollo. Sin ese movimiento, el defensor no podrá ser anotado para participar del Apertura 2026, por lo que luce una operación más que complicada para La Máquina.

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Quién es Lautaro Di Lollo, zaguero que busca Cruz Azul

Lautaro Federico Di Lollo es un defensor central argentino de 22 años que juega en Boca Juniors. Nació el 10 de marzo de 2004 en San Justo, Buenos Aires, mide 1.88 metros y utiliza principalmente el pie derecho. Llegó a las divisiones inferiores del conjunto xeneize en 2012, cuando tenía ocho años.

Tras destacarse en las categorías juveniles, firmó su primer contrato profesional en julio de 2022. Su debut en Primera se produjo el 3 de abril de 2024, durante el empate 0-0 ante Nacional Potosí por la Copa Sudamericana. Posteriormente se ganó un lugar dentro de la rotación hasta convertirse en una pieza habitual de la defensa.

Lautaro Di Lollo, defensor de Boca Juniors|Crédito: @BocaJrsOficial / X

Di Lollo se caracteriza por su fortaleza en los duelos, la capacidad de anticipación y el juego aéreo. Esta última cualidad también le permite aportar goles en jugadas de pelota detenida. Su primer tanto oficial lo marcó en febrero de 2025, en la victoria por 1-0 frente a Banfield.

En su etapa formativa ganó la Copa Libertadores Sub-20 y la Copa Intercontinental Sub-20 de 2023 con Boca. Además, representó a Argentina en el Sudamericano y el Mundial Sub-20 de ese mismo año. Su crecimiento lo llevó a integrar una prelista de la Selección Mayor para el Mundial de 2026, aunque no quedó en la convocatoria definitiva.

El zaguero tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2029 y su valor de mercado está estimado en siete millones de euros. A sus 22 años, es uno de los jugadores surgidos de Boca Predio con mayor presencia en el primer equipo.