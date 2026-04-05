Quiénes son los DT’s que dirigieron más Mundiales; ¿está Javier Aguirre?

Las leyendas del banquillo también merecen su sitio de honor entre los que se desenvuelven en los medios y como fanáticos. Sus historias muchas veces comenzaron desde sus carreras futbolísticas, pero aunque no fuera el caso, dirigir en Mundiales no es para todos. Por ello este ranking resulta relevante en todos los sentidos, pues son nombres que vivirán inmortalizados en el mundo de futbol.

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¿Quiénes son los DT’s que más dirigieron en Mundiales?

Tener este nivel de capacidad para entrenar y moverse entre selecciones nacionales (caso de la mayoría) no es una situación sencilla. Algunos ya no están en activo y los que están no parece que les llegue una oportunidad rumbo al 2030. Ya que meditas en los nombres, la realidad es que se entiende el nivel altísimo de capacidad, Por ello, los que están en el Top5 extrañamente recibirán una nueva oportunidad, por eso toca conocer sus registros.

Carlos Alberto Parreira - 6 Mundiales - Kuwait en España 1982, Emiratos Árabes Unidos en Italia 90, Brasil en Estados Unidos 1994, Arabia Saudita en Francia 1998, Brasil en Alemania 2006 y Sudáfrica en Sudáfrica 2010.

Kuwait en España 1982, Emiratos Árabes Unidos en Italia 90, Brasil en Estados Unidos 1994, Arabia Saudita en Francia 1998, Brasil en Alemania 2006 y Sudáfrica en Sudáfrica 2010. Bora Milutinovic - 5 Mundiales - México en México 1986, Costa Rica en Italia 1990, Estados Unidos en Estados Unidos 1994, Nigeria en Francia 1998 y China en Corea-Japón 2022.

México en México 1986, Costa Rica en Italia 1990, Estados Unidos en Estados Unidos 1994, Nigeria en Francia 1998 y China en Corea-Japón 2022. Carlos Queiroz - 5 Mundiales - Sudáfrica en Corea-Japón, Portugal en Sudáfrica 2010 e Irán en Brasil 2012… Rusia 2018 y Qatar 2022.

Sudáfrica en Corea-Japón, Portugal en Sudáfrica 2010 e Irán en Brasil 2012… Rusia 2018 y Qatar 2022. Henri Michel - 4 Mundiales - Francia en México 1986, Camerún en Estados Unidos 1994, Marruecos en Francia 1998, Costa de Marfil en Alemania 2006.

Francia en México 1986, Camerún en Estados Unidos 1994, Marruecos en Francia 1998, Costa de Marfil en Alemania 2006. Washington Tabárez - 4 Mundiales - Este es el único DT que lo hizo con la misma selección y que aparece en el top5. Lo hizo en 1990, 2010, 2014 y 2018.

@moskerpedia SEIS Copas del Mundo, CINCO SELECCIONES, un Mundial GANADO: Carlos Alberto Parreira 🌍⚽️🇧🇷 ♬ sonido original - Moskerpedia

¿Javier Aguirre aparece en el top10 de técnicos en Mundiales?

La respuesta es que no, pues hay varios técnicos que tienen la cifra de 3, pero lo curioso es que este Mundial verá inmortalizados los nombres de estrategas como Marcelo Bielsa o Hervé Renard, quienes también cumplirán 3 Mundiales dirigiendo a un seleccionado nacional.

Javier Aguirre forma parte del club de los que lo hicieron con una sola nación, que en este caso es México gracias a su desempeño en el 2002, 2010 y 2026.