Quizá lo has estado haciendo mal: esta es la forma correcta de hacer press francés o rompecráneos

El press francés, también conocido como skull crusher o rompecráneos, es uno de los movimientos más clásicos para trabajar los tríceps. Sin embargo, su eficacia depende por completo de la técnica empleada y error en la postura, el ángulo de los brazos o el control del peso puede cambiar el ejercicio por completo , por más mínimo que sea, y reducir la activación del músculo.

Acorde a la información de sitios especializados en este tipo de ejercicios como Men’s Health o Mundo Entrenamiento, la idea del press francés es dominar el patrón, evitar cargas que comprometan la postura y comprender qué debe y que no moverse en cada repetición. Si llevas tiempo haciendo esta práctica sin notar avances, probablemente te convenga revisar estos fundamentos.

La técnica correcta del press francés

Para empezar, acuéstate sobre el banco con la espalda completamente apoyada. Los expertos explican que los pies deben mantenerse firmes en el suelo, los glúteos contraídos y el core activo. Esta base evita que el torso cambie de posición y garantiza el ángulo adecuado entre brazo y tronco, algo crucial para trabajar los tríceps.

Con la barra EZ en las manos, extiende los brazos ligeramente más allá de la perpendicular, entre 91 y 92 grados. Esa pequeña inclinación hacia atrás obliga al tríceps a mantenerse activo en todo momento durante el ejercicio. Mantén las muñecas estables y un agarre seguro durante todo el proceso.

Controla el descenso moviendo únicamente los codos. La barra debe bajar lentamente hasta quedar a pocos centímetros de la frente. No permitas que los hombros se desplacen hacia adelante ni que los codos se abran, dado que este error (bastante habitual) limita la activación del tríceps y aumenta el riesgo de molestias articulares.

En la subida, vuelve a extender los brazos con fuerza, apretando el músculo en la parte superior. Si permites que los brazos retrocedan o avancen durante las repeticiones, el dorsal entra en juego y el ejercicio pierde su propósito.