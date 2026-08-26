Rafa Márquez tiene un estupendo plan para la Selección y estos serían sus nuevos convocados

A falta de un mes para el regreso de la Selección Mexicana, el nuevo entrenador Rafael Márquez se encuentra trabajando con su cuerpo técnico para definir quiénes serán los futbolistas que representarán al país en el próximo duelo ante Colombia. El técnico ya cuenta con una base, pero jóvenes talentos podrían sumarse a la convocatoria final en septiembre.

David Medrano, periodista de TV Azteca Deportes, señaló que Rafa Márquez mantendrá la base que disputó la Copa del Mundo 2026. No obstante, adelantó que también podrían aparecer nuevos jugadores en la lista, quienes todavía no tuvieron su debut oficial con la Mayor. El corresponsal nombró a cinco jugadores nuevos que podrían ser sorpresa pensando en el choque contra el cuadro sudamericano.

Los posibles nuevos convocados de Rafa Márquez en septiembre

Medrano señaló que el cuerpo técnico de la Selección Mexicana se encuentra analizando caras nuevas. Entre los nombres más destacados se encuentran Santiago Sandoval y Hugo Camberos de Chivas, Alan Cervantes e Isaías Violante del Club América y por último, Iván Tona de Xolos de Tijuana. Al menos uno de ellos podría tener una oportunidad en el equipo nacional durante los próximos amistosos.

Hugo Camberos con la Selección Mexicana Sub-20|Crédito: @miseleccionsubs / X

Sin embargo, hay que remarcar un problema que tendrá Márquez a la hora de definir la lista de convocados. Resulta que solo podrá llamar a dos jugadores como máximo de cada equipo de la Liga BBVA MX, por lo que varios futbolistas habituales en la Selección Mexicana podrían quedar fuera de la convocatoria.

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El caso de Chivas es el más rotundo, ya que Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Luis Romo y Raúl Rangel fueron convocados al Mundial 2026, pero Camberos y Sandoval podrían meterse en la disputa. Todo dependerá en la decisión del seleccionador si opta por mantener la base mundialista o si probará a nuevos jugadores con las vistas puestas en el futuro.

Cuándo son los próximos partidos de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana volverá a la actividad el sábado 26 de septiembre para enfrentar a Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland. Este encuentro marcará el debut oficial de Rafael Márquez como entrenador del combinado azteca, aunque el horario todavía no ha sido confirmado.

Tres días más tarde, el martes 29 de septiembre, México disputará su segundo amistoso frente a Perú en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. Posteriormente, el cuadro nacional se medirá ante Estados Unidos el 3 de octubre y cerrará su gira contra Chile el día 6 del mismo mes.