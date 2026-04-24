Exestrella del América enfrenta deuda por más de 2 millones de dólares con un casino

Cuatro exjugadores argentinos, entre los que se encuentra Sergio 'Ratón' Zárate con paso por América, Necaxa y Puebla, están siendo demandados por un casino de Las Vegas por acumular una deuda cercana a los 2.6 millones de dólares tras solicitar préstamos que nunca fueron saldados.

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Ratón Zárate, ex de Necaxa y América, demandado en Las Vegas por deuda millonaria con casinos

Sergio 'Ratón' Zárate, quien tuvo un destacado paso por la Liga BBVA MX con el Necaxa con el que fue tres veces campeón y posteriormente pasó al América, está siendo demandado por el hotel casino Resort World, junto con los también exjugadores argentinos Sergio Berti, José Flores y Norberto Ortega Sánchez por acumular una deuda acumulada de más de 2.6 de millones de dólares.

Los cuatro exjugadores están señalados en una red de lavado de dinero realizada por los propios casinos que pagaba a jugadores para que perdieran dinero de manera intencional a cambio de recibir un cierto pago descubierta por la Junta de Control de Juegos de Nevada en 2025.

El caso fue descubierto tras la detención del periodista 'Quique' Felman, quien fue detenido el 1 de febrero al llegar a Estados Unidos y acusado de una deuda de 300 mil dólares por el hotel casino Resorts-World.

Fue el propio hotel casino el que denunció a los exjugadores a quienes señaló de jugar, perder y nunca devolver el dinero que les fue prestado.

Ratón Zárate es acusado de una deuda millonaria en casino de Las Vegas|Fernando Robles/MEXLINK

Las deudas se dividen en:



Alfredo Berti: $501,000 dólares

José Flores: $500,500 dólares

Sergio Zárate: $1,002,000 dólares

Norberto Ortega Sánchez: $626,000 dólares

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