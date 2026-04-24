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¡OFICIAL! Todos los equipos que mantienen vivas sus aspiraciones de Liguilla en el Clausura 2026

Queda un partido y cinco equipos buscan un lugar en la Liguilla del Clausura 2026

Liga BBVA MX Clausura 2026 Atlas vs Tigres UANL
General view Stadium during the 16th round match between Atlas and Tigres UANL as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Jalisco Stadium, on April 22, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Luis Fernando Toris/Luis Fernando Toris

Escrito por: Francisco Fernández

Este fin de semana se disputa la Jornada 17 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, la última fecha de la fase regular, y cinco equipos se pelean los últimos tres lugares de Liguilla con algunos que tienen mejores posibilidades que otros.

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Necaxa 0-0 Chivas | Resumen y Goles | Jornada 16 | Clausura 2026 | Liga MX

Los equipos que aun mantienen aspiraciones de Liguilla

Con una jornada más por disputarse, cinco equipos buscan calificarse a uno de los tres lugares que aun restan en la Liguilla del Clausura 2026, con América y Atlas teniendo el único duelo directo.

Chivas, Pumas, Pachuca, Cruz Azul y Toluca tienen su lugar asegurado en la fase final, mientras que el América, Atlas, Tigres, Tijuana y León buscan uno de los tres lugares restantes en la 'Fiesta Grande' del futbol mexicano.

Las Águilas son los mejores ubicados de momento, con 25 puntos y con la necesidad de sumar un punto para garantizar su lugar; sin embargo, una derrota ante el Atlas, combinada con victorias de Tigres y Xolos en sus respectivos duelos podría desplazar a los Azulcremas hasta la novena posición.

Club América

Tigres, Tijuana y León están empatados con 22 puntos, pero los Regiomontanos parecen tener el cierre más favorable ya que se enfrentan al Mazatlán que ya no tiene nada qué pelear, mientras que los Xolos juegan contra el superlíder Chivas y la Fiera hará lo propio contra el Toluca.

Más abajo en la tabla y ya sin ninguna posibilidad de clasificación se encuentran Rayados, Atlético de San Luis, Necaxa, Querétaro, Bravos de Juárez, Mazatlán, Puebla y Santos Laguna.

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