ÚLTIMA HORA: Raúl Jiménez y Piojo Alvarado no van ni a la banca en el México vs Australia

El partido entre México y Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California, correspondiente a la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ generó una sorpresa previo al inicio del mismo, pues en la alineación presentada por Javier "Vasco" Aguirre, estaban ausentes incluso de la convocatoria el delantero Raúl Jiménez y Roberto "Piojo" Alvarado, quienes incluso suelen ser titulares en los partidos de la Selección Azteca.

De acuerdo a información del periodista de TV Azteca Deportes, Omar Villarreal la ausencia de los jugadores del Fulham y de Chivas se debe a la dosificación de cargas, con lo cual se busca evitar que estos dos elementos que probablemente sean titulares el próximo 11 de junio en el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio CDMX, presenten fatiga, además, aún le queda un duelo más de preparación al conjunto Azteca este jueves 4 de junio ante Serbia.

Piojo Alvarado y Raúl Jiménez no salen ni a la banca vs Australia por dosificación de cargas. pic.twitter.com/cWScRF31kU — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) May 31, 2026

De esta manera, se apaciguan los rumores negativos y se confirma que todo está bien con Roberto Alvarado y Raúl Jiménez de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y todo parece indicar que el próximo 4 de junio ante Serbia el "Vasco" Aguirre alineará a la mayoría de sus titulares definitivos.