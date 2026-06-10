El IMPRESIONANTE récord de Raúl Jiménez que lo hizo una LEYENDA en el Wolverhampton

Luego de un destacado paso por el Fulham, en donde jugó tres temporadas manteniendo su buen nivel como delantero, Raúl Jiménez vuelve al Wolverhampton, equipo en el que se convirtió en una leyenda gracias a una marca que ahora parece complicada de superar.

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Raúl Jiménez tiene un récord difícil de igualar en Wolverhampton

El paso de Raúl Jiménez por el Wolverhampton fue más que productivo y el delantero mexicano se presentó con goles tanto en la Premier League, como en el resto de competiciones que disputó, llevando incluso a los Lobos de vuelta a torneos Europeos luego de una ausencia de 50 años.

Sin embargo, fue en la Premier League en donde Jiménez se volvió un referente rompiendo incluso un récord del equipo que ahora parece difícil de alcanzar.

Raúl Jiménez se convirtió en el máximo anotador de Wolverhampton en la Premier League al llegar a las 40 anotaciones y superar la marca anterior de 29 tantos en la Liga de Inglaterra que le pertenecía al brasileño Matheus Cunha.

El récord de Jiménez se mantendrá por mucho tiempo más ya que su más cercano competidor en activo es el surcoreano Hee-chan Hwang, pero continuará en el club ahora en la Segunda División de Inglaterra.

En su segunda etapa con el Wolverhampton, el contexto para Jiménez será completamente diferente ya que ahora buscará ayudar al equipo a conseguir un rápido ascenso de vuelta a la Premier League lo antes posible y recuperar el prestigio de los Lobos.

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