Raúl Pereda comparte el liderato del Colombia Classic

Los estadounidenses Patrick Newcomb y Sam Stevens, así como el mexicano Raúl Pereda, empatan en el liderato del Colombia Classic, sexto evento de la temporada 2020-21 del PGA TOUR Latinoamérica. Los tres jugadores llegan a la ronda final con scores individuales de 204 golpes, 9-bajo par.

El que mejor provecho sacó de la jornada de sábado en el Club Campestre de Bucaramanga fue Newcomb, quien firmó el mejor score del día un 66. Su recorrido le dejó dos birdies en la ida y un águila, está en el 8, par-5. Para la vuelta, el excampeón de PGA TOUR Latinoamérica, registró un bogey en el 10 y dos birdies adicionales en el 14 y 15, respectivamente.

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A dos golpes del puntero está el estadounidense Alex Weiss, quien se despachó con su segundo 69 de la semana. El mexicano Juan Carlos Benítez subió 13 posiciones gracias a su tarjeta de sábado de 67 golpes, 4-bajo par. Este resultado lo llevó a empatar el quinto lugar en 6-bajo par con su compatriota Aarón Terrazas (69) y el estadounidense Paul Imondi (70).

El top-10 con globales de 208 golpes, 5-bajo par, lo cierran el finlandés Toni Hakula (69), el estadounidense Conner Godsey (69) y el sueco Linus Lilliedahl (72).

Les presentamos tres tiros de los jugadores más destacados de la Ronda 3 del @HOLCIMColombia1 #ColombiaClassic.



Check out three shots from the best players at the Third round of the Colombia Classic.



3️⃣ @raulp96 🇲🇽

2️⃣ @sam_wise_ 🇺🇸

1️⃣ @ThreeWiggle99 🇺🇸 pic.twitter.com/6BCdwg3sFv — PGATOURLA (@PGATOURLA) June 20, 2021

Pereda, quien compartió grupo de salida con Stevens, el otro líder de la competencia tuvo una ida bastante calmada en la que hizo un bogey y un birdie. Para la vuelta firmó una gran águila en el 11, dos birdies consecutivos en el 16 y 17, y un bogey. Este bogey en el 18, par-3, le impidió tomar el liderato absoluto a falta de una ronda en Bucaramanga.

“Fue un gran día en el que fui tiro por tiro. No me fui hacia el futuro. Me mantuve muy calmado para darme oportunidades todo el día. Estuve muy sólido arriba del tee y del green. Mañana sé que la gente me apoyará por ser latino y eso estará a mi favor”, sostuvo Pereda, quien lideró la primera ronda de juego.

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El jugador de 24 años actualmente ocupa el puesto No. 12 del Listado de Puntos. Esta temporada debutó como profesional y hasta el momento ha logrado superar tres cortes. Sus mejores resultados han sido un empate por el tercer puesto en el Estrella del Mar Open y un empate por el octavo lugar en el Shell Open.

