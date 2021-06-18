Raúl Pereda marca el paso en el Colombia Classic

Jugando en uno de los grupos destacados de la mañana junto al estadounidense MJ Maguire y el argentino Tommy Cocha, el mexicano Raúl Pereda firmó un 7-bajo par 64, libre de bogeys, para comandar el tablero del Colombia Classic, sexto evento de la temporada 2020-21 del PGA TOUR Latinoamérica.

El segundo lugar quedó en manos del actual No.5 del Listado de Puntos, el estadounidense Sam Steven, quien firmó una tarjeta de 5-bajo par 66. En su primera visita como profesional al país cafetero, el jugador de 24 años hizo seis birdies y solo un bogey.

A tres golpes de Pereda de momento se ubican los estadounidenses Garrey May y Michael Buttacavoli. El segundo de ellos busca esta semana su quinto triunfo como miembro de PGA TOUR Latinoamérica.

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31 en ida. Ronda 1 libre de bogeys. Con 64 golpes, @raulp96 🇲🇽 acelera en el arranque del @HOLCIMColombia1 #ColombiaClassic presentado por @VolvoCarCo.



31 on the back-nine. Bogey-free Round 1. Mexico’s Raul Pereda made an early charge in Bucaramanga, carding a 64 on Thursday. pic.twitter.com/mgrd6nLmpg — PGATOURLA (@PGATOURLA) June 17, 2021

El top-10 lo cierran, con rondas individuales de 68 golpes, 3-bajo par, un grupo de diez jugadores entre los que figuran los excampeones del Tour, MJ Maguire, Leandro Marelli, José Toledo y Rafael Becker.

El argentino Marelli fue uno de los protagonistas de la jornada luego de firmar el primer albatros de la temporada del Tour. En el hoyo 8, un par-5 de 525 yardas, el actual No.8 del Listado de Puntos, pegó su driver de salida y a 191 yardas de la bandera pegó el hierro-8. Este es el segundo albatros de su carrera como profesional.

La primera ronda fue suspendida por actividad eléctrica a las 5:12 p.m. hora local. Un total de 30 jugadores deberán retomar sus recorridos a las 7 a.m. de este viernes. A pesar de eso los horarios de la segunda ronda no se modificarán.

“Tuve un día muy sólido a pesar de no hacer nada espectacular desde el tee. Mi objetivo era acertar el fairway porque sé que la cancha es bien difícil”, sostuvo Pereda, quien juega por primera vez un evento profesional en Colombia.

Buen inicio de @raulp96 🇲🇽 en el @HOLCIMColombia1 #ColombiaClassic. Cuatro birdies, tres consecutivos en sus primeros nueve hoyos.



Mexico’s Raul Pereda had four birdies on his front-nine (started on 10th tee) this morning at CC de Bucaramanga. Made the turn with one-shot lead. pic.twitter.com/DW6MKXNFsz — PGATOURLA (@PGATOURLA) June 17, 2021

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El jugador de 24 años actualmente ocupa el puesto No. 12 del Listado de Puntos. Esta temporada debutó como profesional y hasta el momento ha logrado superar tres cortes. Sus mejores resultados han sido un empate por el tercer puesto en el Estrella del Mar Open y un empate por el octavo lugar en el Shell Open.

