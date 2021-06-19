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Fútbol

Raúl Pereda persigue a Sam Stevens en Colombia

Con un acumulado de 6 bajo par, el mexicano Raúl Pereda está a un golpe del estadounidense Sam Stevens, quien lidera el Colombia Classic.

Raúl Pereda marcha segundo en el Colombia Classic.

Escrito por: Azteca Deportes

Aprovechando las condiciones de la mañana, el estadounidense Sam Stevens sumó a su 66 de ayer un 69 que lo tiene como líder absoluto del Colombia Classic, sexto evento de la temporada 2020-21 del PGA TOUR Latinoamérica.

Con un total de 7-bajo par 135, el jugador de 24 años supera al sueco Linus Lilliedahl. El europeo firmó el mejor score del día un 5-bajo par 66 que le permitió escalar 18 casillas en el tablero de posiciones.

En esa misma posición aparece el líder de los primeros 18 hoyos de torneo, Raúl Pereda. El mexicano no tuvo un buen viernes al firmar una tarjeta de 72 golpes, en la que registró bogeys consecutivos en sus últimos tres hoyos.

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En el cuarto lugar, a dos golpes del puntero, aparecen el brasilero Rafael Becker (69), los estadounidenses Paul Imondi (68), Michael Buttacavoli (79), Thomas Walsh (68) y Alex Weiss (68).

El top-10 lo cierran tres jugadores con globales individuales de 138 golpes (4-bajo par). Ellos son el mexicano Aarón Terrazas (70) y los estadounidenses Patrick Newcomb (69) y Hunter Richardson (67).

“Fue un día bastante bueno. Creo que hice las cosas mejor que ayer solo que algunos putts no entraron. No me sentí presionado en ningún momento, dejé la bola en el fairway y a partir de ahí me di varias oportunidades”, sostuvo Stevens, quien jugará este sábado en el último grupo junto a Lilliedahl y Pereda.

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Stevens llegó a Bucaramanga tras terminar segundo en el The Club at Weston Hills Open de la semana pasada. Terminó a un golpe del campeón, Brandon Matthews. Ese resultado, adicional a un top-19 en el Abierto Mexicano de Golf, escalar al quinto lugar del Listado de Puntos. El de Wichita, Kansas, Estados Unidos, buscará durante el fin de semana su primera victoria en PGA TOUR Latinoamérica.

El corte quedó fijado en 2-sobre par 144 y fue superado por 61 jugadores de 17 países. La tercera ronda iniciará a las 8:20 a.m. hora local con salidas por los tees del 1 y 10. La última salida será a las 12:00 p.m.

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