Raúl Pereda persigue a Sam Stevens en Colombia

Sam Stevens sigue firme, ahora en su R2 del @HOLCIMColombia1 #ColombiaClassic. Hace dos birdies en la ida para llega a 7-bajo par en el global. @sam_wise_ had two birdies on the front-nine and moves to 7-under with 9 holes to play on his second round in Bucaramanga 🔥 pic.twitter.com/TuynB1KaD3