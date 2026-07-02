Raúl Rangel interesaría en España; ¿cuánto pedirá Chivas por su arquero?

En estos momentos el arquero titular de la selección mexicana está viviendo un sueño. Hace 4 años jugaba en el Tapatío y en el primer equipo del Guadalajara le daban la confianza a otros hombres. Hoy es parte de un equipo que no recibió gol en cuatro encuentros en una Copa del Mundo y comienzan a surgir fuertes rumores: Raúl Rangel es de los futbolistas que no regresarían al futbol mexicano.

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¿Raúl Rangel tiene ofertas para ir a Europa?

Desde hace unos meses se habla de interés por parte de equipos europeos para hacerse de los servicios de Raúl Rangel. En ese sentido, la Copa del Mundo sería la confirmación de su nivel, pues llegó con la tarea de tomar el sitio que nadie le quitó a Guillermo Ochoa al menos en 12 años desde el Mundial de Brasil 2014. Por ello, hay un país que en especial lo está “tratando bien”.

En las últimas horas se hizo evidente el elogio generalizado por parte de la prensa española hacia Javier Aguirre, su selección y también hacia el arquero del chiverío. Han destacado comentarios positivos, donde el nacido en Zapotlán El Grande dejó buenas sensaciones. Y es que es uno de los porteros que mejor juego de pies tiene en todo el torneo, evita jugadas de riesgo y ya demostró que lanzándose también es muy bueno.

¿Hay ofertas formales por Raúl Rangel para salir de Chivas?

Una de las grandes preocupaciones de los aficionados del Guadalajara, es que en los meses recientes se han confirmado ofertas formales e interés de distintos clubes del mundo para hacerse de prácticamente todos sus seleccionados nacionales… con excepción de Luis Romo. Se dice que Armando González, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Raúl Rangel al menos generan inquietud para preguntar por ellos.

#ElMundialXAzteca #MiSelecciónAzteca ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias De vender cocos a defender a México 🧤🇲🇽 La historia de Raúl “El Tala” Rangel (@raulrangel08) refleja cómo el esfuerzo puede cambiarlo todo. Antes de llegar a los estadios, ayudaba a su abuelo vendiendo cocos en Zapotlán El Grande, Jalisco, además de trabajar en una panadería y repartiendo carne. 🥥 Desde niño soñaba frente a la televisión con una frase clara: “Algún día voy a estar ahí” 🥹🫶 Hoy, Raúl “El Tala” Rangel defiende la portería de la Selección Mexicana y no solo eso, sino que no ha recibido gol en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 🧤⚽️ 🔴 Los MEJORES partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ TOTALMENTE GRATIS en aztecadeportes.com y las APPs de Azteca Deportes (@aztecadeportes) y TV Azteca (@tvaztecaoficial) EN VIVO #ElCanalDelMundial

En el caso del portero de 26 años, se reportó que en Portugal preguntaron por él desde hace unos meses, pero allí las negociaciones tienen una particularidad, que el precio del Tala se tasa en cerca de 7 millones de dólares. En ese sentido, se ve complicado que algún club cubra dicha cuota, pero con las actuaciones en el Mundial 2026… no sería extraño que apuesten por el mexicano al exponer sus mayores virtudes en un escenario tan grande.