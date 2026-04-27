Fichaje BOMBA: ni siquiera te imaginas quién podría pisar los vestidores del América

A pesar de estar clasificado a la Liguilla del Clausura 2026, la directiva del América está trabajando en conjunto con André Jardine para planificar la plantilla que afrontará la siguiente temporada de la Liga BBVA MX. Se espera que hayan varios cambios en el equipo y pocos saben que Franco Rossano regresará al Nido de Coapa para afrontar el próximo torneo. Estará bajo las órdenes del entrenador brasileño.

El juvenil de 20 años lleva prácticamente un año fuera del América, ya que fue cedido al Necaxa durante el mercado de verano de 2025. Sin lugar en el equipo de Jardine, Rossano salió a préstamo con el objetivo de sumar minutos en Primera División y ahora se sumará al regreso de Cristian ‘Chicote’ Calderón, otro de los futbolistas azulcremas que se encuentran cedidos en Aguascalientes.

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El lateral izquierdo tuvo protagonismo con los Rayos a lo largo del Clausura 2026. Jugó un total de 16 partidos, siendo titular en 7 de ellos. Sumó 693 minutos de juego y finalizó la Fase Regular sin goles, pero con 3 asistencias hacia sus compañeros. Ahora deberá regresar al América para afrontar el Apertura 2026, aunque todavía no hay información sobre si Jardine lo contemplará para el siguiente semestre.

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Su préstamo con Necaxa vence el 30 de junio, por lo que Rossano tendrá la obligación de volver a Coapa una vez finalizada la Copa Mundial de la FIFA 2026. Hay que resaltar que el combinado azulcrema tendrá la necesidad de sumar un lateral izquierdo a su equipo tras la posible salida de Cristian Borja. De esta manera, hay altas probabilidades de que el defensor mexicano sea contemplado por el cuerpo técnico de las Águilas.

Necaxa tiene la opción de comprar a Rossano

De acuerdo a diversos reportes, el préstamo de Rossano cuenta con una opción de compra la cual no fue revelada. Según la plataforma especializada Transfermarkt, el lateral cuenta con un valor de mercado de 2 millones de euros. El monto de dicha opción podría oscilar esta cantidad de dinero, por lo que si Necaxa decide ejecutarla se quedará con la totalidad de la carta del futbolista del América.

Los números de Rossano en la temporada 2025-26