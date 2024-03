La razón por la que Lionel Messi no jugaría la Leagues Cup

Los directivos de la Leagues Cup están preocupados. El torneo que vivirá su segunda edición, en esta nueva modalidad, corre peligro de que no cuente con Lionel Messi, uno de los grandes atractivos del certamen y que llegaría como vigente campeón con el Inter de Miami.

El 2023 estrenó un nuevo formato de la competencia que enfrenta a la Liga BBVA MX y la MLS, donde la escuadra del Sur de la Florida se llevó el título, siendo el primero en su historia, y que los equipos mexicanos se quedaron eliminados en fases tempranas, pues los Rayados fueron los que más lejos llegaron, a las semifinales.

La razón por la que Messi no jugaría la Leagues Cup

Sin lugar a dudas uno de los grandes atractivos del torneo es ver a Lionel Messi enfrentarse a las escudras de la Liga BBVA MX, como lo hiciera en su debut con el Inter de Miami frente a Cruz Azul, y que con un golazo de él, de tiro libre, ganaran el duelo.

Ahora, la Leagues Cup corre peligro de no tenerlo, pues Javier Macherano, entrenador de Argentina Sub-23, confirmó que lo estaría buscando como uno de los tres refuerzos para los Juegos Olímpicos de París 2023, justa que se cruza en el calendario con el torneo.

En teoría, el Inter de Miami se podría negar a prestar a Leo, ya que los JJOO no cuentan como un torneo oficial, y esto no obliga al club a seder al futbolista, pero eso podría trae broncas entre futbolista y club, por negarle el permiso y no tener contenta a su estrella.

¿Cuándo se juega la Leagues Cup 2024?

Para este verano, la Leagues Cup se realizará del 26 de julio al 25 de agosto, maso o menos las fechas del año pasado, lo que seguramente pausará el Apertura 2024, de la Liga BBVA MX.