3 razones por las que Neymar NO sería TITULAR con Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está prácticamente a la vuelta de la esquina, por lo que poco a poco comienzan a vislumbrarse las listas definitivas de distintas selecciones a lo largo del planeta. Una de las incógnitas más grandes guardaba relación con Brasil y la posible convocatoria que tendrían sobre Neymar.

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Con 34 años recién cumplidos en febrero del 2026, la realidad es que Neymar vivirá su última Copa Mundial de la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, existen una serie de factores y motivos que podrían impedir su titularidad con la Selección de Brasil.

¿Qué motivos impedirían a Neymar ser titular con la Selección de Brasil?

Pocos partidos consecutivos como titular: A lo largo de este año, Neymar Jr no ha podido sumar una racha de ocho partidos consecutivos con el Santos de Brasil, una cantidad que, en el mejor de los casos, podría sumar si es convocado a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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No tiene plena confianza de Ancelotti : Se sabe que el técnico italiano no lo considera como un jugador imprescindible en la convocatoria carioca; de hecho, en el último gran llamado Ancelotti decidió dejarlo fuera, lo cual habla de su postura con el jugador y su participación en la Copa Mundial.

: Se sabe que el técnico italiano no lo considera como un jugador imprescindible en la convocatoria carioca; de hecho, en el último gran llamado Ancelotti decidió dejarlo fuera, lo cual habla de su postura con el jugador y su participación en la Copa Mundial. El pasto sintético, un problema: En Brasil se dice que Neymar no disputó minutos ante el Palmeiras debido a que este partido se llevó a cabo en pasto sintético, una situación a considerar toda vez que todos los juegos de la Selección sudamericana en territorio estadounidense serán en este pasto.

¿Cuántos goles tiene Neymar en la historia de los Mundiales?

Neymar ha tenido la oportunidad de hacerse presente en el marcador en tres ediciones mundialistas, por lo que, hasta ahora, suma ocho tantos distribuidos en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. De hecho, uno de ellos se dio en los octavos de final del 2018 frente a la escuadra nacional.