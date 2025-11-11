OFICIAL: Lamine Yamal abandona a la Selección Española

Ante un tratamiento enfocado en la pubalgia que tiene Lamine Yamal, el extremo blaugrana causó baja de la Selección Española para la Fecha FIFA de noviembre

México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026

Lamine Yamal causó baja de la Selección Española a última hora tras someterse a un procedimiento médico por molestias en el pubis, según informaron fuentes periodísticas en España y la propia RFEF. El extremo del FC Barcelona fue desconvocado después de que los servicios médicos de la federación recibieran la notificación sobre un tratamiento invasivo, reportado como radiofrecuencia, realizado la mañana del inicio de la concentración, decisión que obligó a su salida de la lista.

La situación generó sorpresa y malestar en la RFEF, que en su comunicado expresó que desconocía la intervención hasta recibir el informe médico remitido por el entorno del jugador. Ese informe recomendó reposo entre siete y diez días, lo que dejó a Luis de la Fuente sin la disponibilidad del joven atacante para los compromisos internacionales programados en la Fecha FIFA.

También te puede interesar:

La baja provocó además una reacción técnica, la RFEF convocó a un sustituto para completar la lista. Jorge de Frutos del Rayo Vallecano sería el llamado como reemplazo, aunque la federación y el cuerpo técnico todavía evalúan el alcance exacto de la indisponibilidad de Yamal.

¿Revive la pelea entre la Selección Española y el FC Barcelona?

En el plano institucional la decisión reavivó tensiones entre la selección y el FC Barcelona por la gestión de la lesión del jugador, un episodio que recuerda controversias previas alrededor del uso de futbolistas en ventanas internacionales. Los servicios médicos de la RFEF manifestaron su sorpresa por no haber sido informados con antelación del tratamiento, lo que abre un debate sobre protocolos de comunicación entre clubes y selección nacional.

¿Qué tanto afecta a la Selección Española la baja de Lamine Yamal?

Desde lo deportivo, la ausencia de Yamal representa un contratiempo para España dada la capacidad creativa y desequilibrio que aporta el extremo blaugrana; sin embargo, el seleccionador confía en las alternativas del plantel para afrontar los próximos compromisos. En el Barcelona el asunto seguirá de cerca: la prioridad ahora es determinar el tiempo que necesitará Yamal para recuperarse plenamente y coordinar su vuelta con criterios médicos, deportivos y de protección del futbolista.

