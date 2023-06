Recomendaciones para correr el Medio Maratón de la CDMX

Este domingo 16 de julio se llevará a cabo el medio maratón de la Ciudad de México (CDMX) que iniciará en la Torre del Caballito y culminará en el Ángel de la Independencia.

Se espera una gran cantidad de competidores para esta edición 2023 y aquí te daremos algunas recomendaciones para correr los 21 kilómetros de la mejor manera.

Antes de la carrera debes realizar estiramientos en todos tus entrenamientos, estos te ayudarán a aumentar la flexibilidad, ampliar la extensión de los movimientos, reducen el riesgo de lesiones, reducen la tensión muscular y relajan la estructura muscular.

El día de la competencia, no consumas alimentos nuevos que no hayas probado anteriormente, pues podrían ‘caerte mal’ y esto sería contraproducente. Levántate temprano para desayunar ligero, hacer digestión, poder ir al baño antes de salir de casa.

No probar nada nuevo, no estrenar tenis o ropa, si nunca has utilizado geles, barras energéticas o gomitas no comiences el día de la competencia.

En la salida ubícate en el bloque que te corresponde, para arrancar con los corredores que tienen un paso similar al tuyo.

Establece objetivos realistas que ayuden a plantear los tiempos que vas a realizar. Mantente concentrado y corre conforme a los tiempos que ya has planeado.

Sigue tu propio ritmo: No improvises durante la carrera, si comienzas demasiado rápido, sentirás pesados los últimos kilómetros.

Toma un poco de agua en cada puesto de hidratación sin abusar, no esperes a tener sed para hidratarte.

Al cruzar la meta no te detengas de golpe y continúa trotando poco a poco para bajar las pulsaciones. Realiza una sesión de estiramientos al terminar para apoyar tu recuperación.

Después de culminada la carrera, durante el día consume alimentos ricos en hidratos de carbono y proteínas (pastas, barras de cereal y pan integral)

Relájate con un baño de agua fría masajeando las piernas y las zonas en donde sientas alguna molestia y toma una siesta para recuperarte. Si el dolor persiste utiliza hielo para aplicar un masaje.

Descansa 24 horas y después realiza un trote suave de 35 a 40 minutos en terreno blando para permitir la recuperación muscular.

Por último, el principal objetivo que debes de tener es el disfrutar la carrera y contagiarte del ambiente que se vive en la competencia.

¡Suerte, y con todo para llegar a la meta!