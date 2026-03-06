¿Resident Evil Requiem tiene dos finales? Esto es lo que se sabe

Una de las razones por las cuales el Resident Evil Requiem ha sido un auténtico éxito a nivel ventas y crítica se debe a la forma en cómo las sorpresas se han adueñado de las emociones de cada uno de sus jugadores. Por ejemplo, ¿sabías que esta nueva entrega cuenta con dos finales?

Tal y como parece, el Resident Evil Requiem destaca entre los demás juegos de la franquicia por contar con un total de dos finales, mismos que se consideran el “bueno y el malo”. Por tal motivo, en los próximos párrafos podrás conocer qué destaca a cada uno de los dos.

¿Cuál es el final bueno de Resident Evil Requiem?

El final bueno de Resident Evil Requiem, también conocido como el final canónico, guarda relación con liberar Elpis; es decir, la búsqueda de que León destruya este hecho a través de un virus peligroso en el que, el resultado más aceptable, es su liberación para conocer qué efectos causa en las personas.

En esencia, el final bueno de Resident Evil Requiem nos brinda detalles respecto a la fuerza que tiene Elís como antiviral, el cual es capaz de erradicar otro. Del mismo modo, dicha conclusión destaca no solo por la sobrevivencia de Leon S. Kennedy, sino también por su apertura a la posible llegada de un RE10.

¿Cuál es el final malo de Resident Evil Requiem?

Si tu opción es destruir Elpis, entonces se llega a la conclusión de un final malo en donde Grace toma la alternativa de introducir una clave incorrecta en el contenedor de Elpis, un hecho que ocasiona que se autodestruye y que, a su vez, se elimine todo tipo de rastro que hubiera de él.

Zeno, al ver esto, intenta atacarla al ver su equivocación, por lo que le da el tiro de gracias a León mientras los dos caen al vacío a través de una muerte segura. Se trata, entonces, de un final en donde se muestra la muerte de Leon y una pantalla a negro de Resident Evil Requiem que simula la concluisión de la historia.