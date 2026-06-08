Resultados de los partidos de HOY domingo 7 de junio de los amistosos internacionales, a cuatro días de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Cada vez falta menos para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y este domingo 7 de junio se disputaron varios partidos internacionales amistosos con el objetivo de que las selecciones mundialistas lleguen en ritmo para su debut en la justa, mientras que las que no calificaron comenzarán su preparación rumbo al 2030.

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Amistosos internacionales de este domingo 7 de junio

La jornada de este domingo no estuvo exenta de dramatismo y en el partido entre Dinamarca y Ucrania se vivió uno de los momentos más angustiantes cuando el centrocampista danés Christian Eriksen se desvaneció en la cancha repentinamente.

Eriksen volvió a sufrir un nuevo paro cardíaco, tal y como le ocurrió en plena Eurocopa 2020 cuando se desvaneció en el partido entre Dinamarca y Finlandia, por lo que el encuentro tuvo que ser suspendido dejando resultado a favor de los daneses, aunque resultó ser lo menos importante.

La Selección de Italia volvió a la actividad desde su eliminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM en el Repechaje Europeo ante Bosnia Herzegovina, y lo hizo ante Grecia quedándose con la victoria por 1-0 con un plantel plagado de juveniles.

Croacia derrotó a Eslovenia 2-1, mientras que Marruecos y Noruega igualaron a un gol. Por su parte, la Selección de Ecuador venció 3-0 a su similar de Guatemala y Colombia hizo lo propio con Jordania por 2-0.

Jugadores de Dinamarca y Ucrania se unen para mantener cubierto a Eriksen tras su repentino desmayo|Ritzau Scanpix Denmark/via REUTERS

Resultados de los amistosos de este domingo 7 de junio

Afganistán 0-2 Pakistán

Kenia 4-0 Lesoto

Liechtenstein 0-2 Chipre

Omán 4-1 Mozanbique

Dinamarca 2-1 Ucrania

Kosovo 3-0 Andorra

Croacia 2-1 Eslovenia

Grecia 0-1 Italia

Marruecos 1-1 Noruega

Ecuador 3-0 Guatemala

Colombia 2-0 Jordania

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