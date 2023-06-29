Resumen: México 3-1 Haití
Resumen: México 3-1 Haití | Grupo B, Copa Oro 2023 Regístrate y ve gratis aquí

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Resumen: México 3-1 Haití | Grupo B, Copa Oro 2023

Con goles de Henry Martín, Santiago Giménez y un autogol de Ricardo Adé, México derrotó a Haití en el segundo juego de ambas selecciones en la Copa Oro 2023

Por: Azteca Deportes

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