Resumen: México 4-0 Honduras
Resumen: México 4-0 Honduras | Grupo B, Copa Oro 2023 Regístrate y ve gratis aquí

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Resumen: México 4-0 Honduras | Grupo B, Copa Oro 2023

Con doblete de Luis Romo y goles de Orbelín Pineda y Luis Chávez, México derrotó a Honduras en el primer juego de ambas selecciones en la Copa Oro 2023

Por: Azteca Deportes

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