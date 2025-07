Se retiró a los 21 años por problemas de salud mental, volvió esta temporada y ganó millones en Wimbledon 2025

Amanda Anisimova ganó millones de dólares tras haber disputado la final de Wimbledon 2025 ante Iga Swiatek. Sin embargo, para llegar hasta aquí tuvo que atravesar momentos realmente difíciles en su carrera, donde incluso, años atrás decidió retirarse del tenis. Hoy, tras vencer a la número uno del mundo en semifinales , la estadounidense logró disputar la final en All England Club, un hecho histórico a pesar de la derrota 6-0, 6-0.

Los inicios de Amanda Anisimova en el tenis

Nació el 21 de agosto del año 2001 en Freehold, Nueva Jersey. Anisimova dio sus primeros pasos en el tenis guiada por su padre, Konstantin, quien fue su primer entrenador. Con los años, la joven tenista se perfeccionó y buscó la guía de entrenadores externos, aunque su padre era el motor de cada uno de sus logros. En la actualidad, Carlos Alcaráz rompió estos increíbles récords tras alcanzar la final de Wimbledon 2025 .

Getty Images Amanda Anisimova disputó la final de Wimbledon 2025

En el Abierto de Indian Wells de 2018, Asinimova se posicionó entre las mejores 10 jugadoras y al año siguiente, ganó el primer título de su carrera en la Copa Colsanitas. Su gran salto en los majors llegó ese mismo año, en el Abierto de Australia, donde llegó a la cuarta ronda tras derrotar a Aryna Sabalenka, una de las aspirantes al título.

La pérdida que cambió la vida de Amanda Anisimova para siempre

Tras ser subcampeona de Roland Garros en 2019, Anisimova renunció a jugar el Open de Estados Unidos. Resulta que unos días antes del inicio del torneo, su padre, Konstantin, murió de un ataque al corazón. “Esto es lo más difícil que tuve que pasar y lo más duro que me pasó en mi vida, y la verdad es que no hablo de esto con nadie”, confesaba la tenista en una entrevista con The New York Times.

El retiro inesperado de Amanda Anisimova a los 21 años de edad

En 2022 regresó a las canchas donde alcanzó los octavos de final del Abierto de Australia y los cuartos de final del Campeonato de Wimbledon. Sin embargo, por cuestiones de salud mental, la norteamericana decidió abandonar nuevamente las competencias en mayo de 2023. El anuncio lo había realizado en su cuenta personal de Instagram.

“He estado luchando con mi salud mental y el agotamiento desde el verano de 2022. Se ha vuelto insoportable estar en torneos de tenis. En este momento mi prioridad es mi bienestar mental y tomarme un descanso durante algún tiempo. Trabajé todo lo que pude para superarlo. Extrañaré estar ahí y agradezco todo el apoyo continuo”, escribió.

Los millones que ganó Amanda Anisimova por jugar la final de Wimbledon 2025

Tras su retiro, regresó a la competición a principios de 2025, donde obtuvo su primer título WTA 1000 en Doha. En Wimbledon, avanzó a la final tras vencer a Aryna Sabalenka con un marcador de 6-4, 4-6 y 6-4. Según diversos reportes, tan solo por jugar la final, la estadounidense se llevó un premio de 1.52 millones de libras esterlinas (cerca de 38,471,000 pesos mexicanos).