Revelan un dato sobre el gol que le dio la victoria a Inglaterra sobre Noruega que encendió el debate: ¿valió o había que anularlo?

Jude Bellingham marcó el primer gol para Inglaterra con una gran definición, al aprovechar un mal despeje del portero Nyland en los Cuartos de Final ante Noruega; sin embargo, la anotación podría estar precedida de una polémica que debió haber anulado la jugada.

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¡GOLAZO INFERNAL DE JUDE BELLINGHAM! | Noruega 1-1 Inglaterra | Copa Mundial de la FIFA 2026

El polémico gol de Jude Bellingham con el que Inglaterra encabezó la remontada ante Noruega

Un despeje de Nyland le dejó la pelota a los ingleses para un contragolpe que terminó en gol de Jude Bellingham; sin embargo, el balón habría chocado contra uno de los cables que sostiene la 'spider cam' al techo del Estadio de Miami.

Aunque la jugada parece intrascendente, el despeje de Nyland habría pegado en el cable de la cámara área, lo que provocó que no llegara a su destino final y cayera antes de lo previsto, una acción que aprovechó Inglaterra para convertir el primer gol.

En la una toma abierta se puede observar como la pelota cae antes de lo previsto tras chocar contra los cables, dejando la pelota servida para que los ingleses armaran la pelota y la concretaran con una anotación.

La pelota tocó el cable de la cámara en la jugada del gol de Inglaterra por lo cual se tendría que haber frenado el juego. 80 mil sensores para detectar el contacto de la pelota con una fibra de pelo y se ve que hoy no funcionaron.



Ah pero los penales de Argentina y coso… pic.twitter.com/fCgfGkNOi7 — J (@roIandgarron) July 11, 2026

La jugada no fue revisada por el VAR y pasó prácticamente desapercibida por parte de los jugadores de Noruega y de los árbitros concediendo el primer tanto para Inglaterra que representó el empate y el camino a una remontada que los ha llevado a las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La FIFA se expresa sobre el supuesto choque de la pelota

A través de sus redes sociales, la FIFA informó que el sensor del balón nunca tocó ningún cable y que por lo tanto no había motivos por los cuales detener y repetir la jugada.

"Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el 'latido del balón' cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón", señaló la FIFA.

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