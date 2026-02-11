Revelan nuevos detalles de la PlayStation 6; esto es lo que se sabe hasta ahora

El 2026 pinta para ser uno de los años más movidos para Sony, pues en medio de las agradables ventas que su PS5 continúa demostrado a nivel mundial, poco a poco han comenzado a revelarse más detalles en torno a lo que sucederá con su nueva consola, la PlayStation 6.

En un principio se esperaba que la PlayStation 6 llegara al mercado a finales de este año; sin embargo, la buena rentabilidad que ha demostrado la PS5, así como el hecho de que se encuentre a la mitad de su periodo de vida, ha hecho que esta nueva consola se retrase algunos meses más.

¿Qué detalles tendrá la PlayStation 6 de Sony?

De acuerdo con información de KeplerL2, Sony apostaría fuertemente por la capacidad de memoria de su PlayStation 6, esto a fin de dar un salto generacional en relación a otras consolas. Este hecho sugiere que la PS6 pudiera contar hasta con 30 GB de memoria GDDR7, así como una interfaz de 160 bits.

De confirmarse este hecho, la PlayStation 6 contaría con casi el doble de los 16 GB que presentó en la PS5. Por supuesto que esta situación genera movimientos llamativos entre los usuarios, los cuales disfrutarían de “texturas” de mayor resolución a través de entornos mucho más detallados.

Otro detalle a tener en cuenta, según la fuente, es que la PlayStation 6 podría alcanzar los 640 Gbps; es decir, un 11 por ciento más que la PS5 Pro. Finalmente, se espera que su GPU pueda comprimir los datos de los videojuegos, lo cual haría que el sistema funcione a través de una fluidez cada vez más rápida y detallada.

¿Cuánto costará y cuándo saldrá a la venta la PlayStation 6?

Si bien se han comenzado a revelar detalles en torno a la PlayStation 6 , vale decir que hasta el momento no se conocen oficialmente los costos que tendrá esta consola de Sony, aunque lo lógico sería que supere los 10,000 pesos mexicanos o incluso más. Del mismo modo, no hay una fecha oficial para su arribo, aunque este podría darse en 2027 o 2028.