¡Exclusivo de PS5! Revelan el primer juego para la PlayStation Plus en febrero 2026

La PlayStation Plus ha dado a conocer información relevante en torno a los títulos que podría tener a partir de febrero del 2026. De entre estos destaca un videojuego dentro del apartado deportivo que no solo es exclusivo de la PS5, sino que se ha convertido en uno de los mejores de acuerdo con los usuarios en redes.

Y es que, a pocos días para el término del mes, poco a poco surgen pistas en torno a los videojuegos que llegarán a la PlayStation Plus. El más interesante de estos es Undisputed, mismo que, a falta de un anuncio oficial de parte de Sony, se unirá al catálogo de títulos a partir de febrero del 2026.

¿De qué trata Undisputed, juego que llegaría a la PlayStation Plus?

De acuerdo con información del insider Billbil-Kun, uno de los títulos que suena fuerte para llegar a la PlayStation Plus durante los próximos días del siguiente mes es nada más y nada menos que Undisputed, videojuego exclusivo de PS5 que ha tenido un incremento de popularidad importante en los últimos meses.

El gran @billbil_kun dice que Undisputed llegará a Playstation Plus Essential en Febrero 💙, Espero y sea Real ya que es un Juego que quiero Jugar desde su Lanzamiento 🎮 pic.twitter.com/TthGC7paBz — 🐺 PaganusF4 🎮 💚❤💙 #Xbox #Nintendo #Playstation (@PaganusF4) January 26, 2026

Undisputed no es más que uno de los nuevos esfuerzos de Sony por priorizar los lanzamientos pensados, en esencia, para los jugadores de la nueva generación a través de las capacidades técnicas de la PS y nombres rimbombantes en el catálogo, lo anterior destacando que en este título aparecen leyendas como Sugar Ray Robinson, Tyson Fury y Muhammad Ali.

Se trata, entonces, de un videojuego desarrollado por Steel City Interactive que se enfoca en una simulación detallada del boxeo a nivel profesional y que, en esencia, apuesta por un sistema técnico de combate cuyas características principales son la estrategia, el ritmo y la precisión de los boxeadores.

¿En qué día llegaría Undisputed a la PlayStation Plus?

A falta de que se haga oficial a través de un comunicado desde Sony, todo haría indicar que Undisputed llegaría a la PlayStation Plus el 3 de febero y estaría disponible hasta el 3 de marzo, por lo que los fanáticos a esta consola disfrutarán del mismo durante alrededor de un mes.