Richard Sánchez, no quiere seguir más en América

El jugador del América, Richard Sánchez, ha dicho a los cuatro vientos que no quiere seguir más en el equipo tricampeón de México, por lo que se apunta a ser una baja más de los azulcremas.

Richard Sánchez, elemento importante del equipo de André Jardine, explicó en un programa sus intenciones para su futuro, agradeciendo todo lo logrado con América y como lo han recibido.

“Estoy muy feliz pero yo también siento que es un buen momento para salir ahora. Me dio todo el club, desde el primer día que llegué se portó muy bien conmigo. Siempre le di todo, gané seis títulos”.

Richard Sánchez, sueña con ir a Europa



El jugador de los Águilas, Richard Sánchez, cree que puede ahora ir a Europa, pero no se limita en otras Ligas, aunque en Liga MX parece no estar su mirada.

“Siento que ahora se puede dar el salto a Europa, pero si no se da, no pasa nada a donde vaya, daré lo mejor. Me queda un año y medio en el club, estoy muy contento, pero también siento que es un buen momento”, indicó Richard.

Richard recalcó que la intención de ver más minutos, es para jugar, tener continuidad y nivel para seguir con Paraguay y ser considerado en miras a una posible clasificación al Mundial del 2026.

“Dios quiera que venga algo bueno porque mi intención es salir ahora. Quiero tener más minutos porque uno pide a la selección (Paraguay) teniendo minutos y haciendo las cosas bien”.

Adrian Macias/Adrian Macias Richard Sanchez celebrates his goal 2-1 of America during the game Cruz Azul vs America, corresponding to Round 07 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 02, 2023.



Richard Sanchez celebra su gol 2-1 de America durante el partido Cruz Azul vs America, correspondiente a la Jornada 07 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 02 de Septiembre de 2023.

Richard Sánchez, abre la puerta a la MLS



El mediocampista de 28 años, aseguró que las ofertas deberían de cumplir con sus expectativas y las del club. Abrió la puerta para que de la MLS, también lleguen ofertas.

“Obviamente, si viene algo bueno para mí y también para el club, que sea de buen acuerdo, salir por la puerta de enfrente. Siento que ahora se puede dar el salto a Europa, pero si no se da no pasa nada. La MLS también me interesa, siento que está creciendo mucho desde que fue Leo Messi”